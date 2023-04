La carta de Ana Obregón dirigida a su hijo Álex y a su nieta Ana

Ana Obregón sigue en Miami disfrutando de su nieta, Ana, que nació el pasado 20 de marzo mediante gestación subrogada. Desde allí, la actriz no para de compartir algunos ratitos que está viviendo al lado de la pequeña, a la que está cada vez más unida. Mientras llega el momento de volver a España -esto será cuando resuelva el papeleo de registro de su nieta-, la protagonista de 'Ana y los siete' se muestra más activa en las redes sociales. De hecho, hace unas horas publicaba dos fotos, comparando dos momentos muy parecidos.

En una de ellas da el biberón a su hijo Álex cuando apenas era un bebé y en la otra, más reciente, la vemos dar de comer a su nieta Ana en Miami. Para ella está siendo una etapa increíble, pero dice estar "entre el cielo y la tierra". En el cielo con su hijo, que falleció el 13 de mayo de 2020, en plena pandemia, por culpa de un cáncer. Y en la tierra por su nieta, que le ha permitido volver a vivir y sonreír. "❤️𝓐𝓶𝓸𝓻❤️ Cuando las miradas de amor infinito no necesitan palabras. Quién me iba decir a mí que 30 años después estaría dando el biberón a tu hija, mi Aless", empieza diciendo emocionada.

Ha comparados dos momentos increíbles para ella

Para ella era importante dar este paso y cumplir la última voluntad de su hijo: "Ojalá siguieras aquí con nosotras. Ojalá el cáncer no te hubiera robado el derecho a vivir, ojalá perdones desde el cielo a los que ahora niegan el derecho a vivir de tu hija. Y a ti, mi Anita, te cuidaré y te protegeré, nunca te faltará mi amor inconmensurable ni nada económico, porque para eso tu abuela trabajó 40 años, esperando que tu papá lo heredara algún día y solo espero que cuando seas mayor rodeada del amor de todos tus primos, de tus 11 tíos, de tu abuela y de tu papá en el cielo seas una mujer fuerte, feliz, generosa, solidaria y sana, y que perdones como yo lo he hecho a los que te negaron tu derecho a vivir. Gracias mi Anita, por devolverme la vida ❤️ #amorinfinito #enelcieloylatierra #alessforever ❤️🌟".

Le ha dejado claro a su nieta, además, que no le va a faltar de nada. Ana Obregón ha querido dejarle claro ahora que es una bebé que no le faltará nada, ni en el terreno económico ni tampoco el amor. Ana Obregón ha querido defender que recibirá mucho cariño en el caso de que ella falte algún día. Muchos han criticado que haya tomado la decisión de dar este paso a sus 68 años, pero lo cierto es que a la pequeña Ana no le faltan familiares. Y la actriz lo ha querido dejar claro a través de esta publicación.

Objeto de debate dentro y fuera de España

Estas imágenes han vuelto a recibir numerosas reacciones por parte de rostros conocidos de nuestro país. Aunque se ha creado un debate alrededor de la decisión de Ana de convertirse en abuela, hay muchas personas que la apoyan incondicionalmente. Y no solo es su familia: "💖✨💖✨💖", ha escrito Georgina Rodríguez. "❤️❤️❤️❤️", le ha hecho saber Paula Echevarría. Desde que se convirtiera en madre a los 68 años de una niña llamada Ana Sandra, Ana Obregón se ha convertido en asunto de debate dentro y fuera de nuestras fronteras. Su nombre está en boca de todos. Y todo el país desea saber todos los detalles posibles sobre su vida en Miami, donde se encuentra desde hace 20 días, cuando nació su pequeña... más aún después de desvelar que la pequeña es, además de su hija, su nieta, ya que es descendiente de su hijo, Áless Lequio. Pues bien. Ya tenemos las primeras imágenes de la presentadora en su nueva vida en Florida. Las han captado en el programa 'Fiesta', de Telecinco.