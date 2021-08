La carrera viral de María Patiño por la playa de la que incluso ella se ríe

No cabe dudas de que María Patiño es dueña de un cuerpo que quita el hipo y que bien podría haberse ganado un papel en la mítica serie de ‘Los Vigilantes de la Playa’ de no haber optado con fortuna por dedicarse al periodismo. Eso no quita que la colaboradora de ‘Sálvame’ emule una de las escenas más emblemáticas de Pamela Anderson en la citada serie de televisión, en la que corre por la orilla del mar con destino incierto, pero cediendo todo el protagonismo en su cuerpo y en sus atributos físicos que tanto esfuerzo le ha costado, en el gimnasio y también en las clínicas de estética. Y es que no hay que olvidar que María Patiño tiene 50 años, recién cumplidos este 15 de agosto, aunque bien podría pasar por una treintañera.

María Patiño se encuentra de retiro estival en Galicia, huyendo de las aglomeraciones que se centran hoy en día en las elitistas playas de Cádiz, Málaga o Ibiza, destino predilecto de los famosos. Ella ha confiado su disfrute en su tierra natal, donde ha tenido la oportunidad de mostrar sin reparo alguno el cuerpo del que es poseedora y que tanto trabajo le ha conseguido cultivar.

Tanto esfuerzo ha dado sus frutos y un verano más puede presumir de tener unos abdominales de acero dignos de una atleta profesional, de unas piernas tonificadas y una silueta envidiable. Pero, gracias a su último vídeo, que está cosechando infinidad de comentarios, también está en disposición de presumir de tener estilo incluso para correr por la arena de la playa, con la dificultad añadida de saber que sobre ella están posadas todas las miradas.