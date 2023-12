Una 'influencer' revela que Íñigo Onieva le mandó mensajes siendo novio de Tamara Falcó

Íñigo Onieva y Tamara Falcó continúan en su personal luna de miel desde que se dieron el 'sí, quiero' el pasado 8 de julio. Están más felices que nunca, ahora que, finalmente, han podido estrenar su nidito de amor en la urbanización de Puerta de Hierro, en Madrid. Esto después de meses de reformas para dejarlo todo al gusto de la marquesa de Griñón y tras protagonizar varias polémicas con el arquitecto del edificio, Joaquín Torres. El matrimonio se centra ahora en sus compromisos laborales y en preparar la Navidad. Próximamente, pondrán rumbo a Miami, donde reside Enrique Iglesias, para pasar estas festividades en familia, junto con el resto de clan Preysler. Ajenos a los rumores sobre un futuro embarazo, la pareja vuelve a estar en el centro del huracán mediático, cortesía de Carolina Moura. La 'influencer' ha sacado a la luz unos mensajes que le envió el yerno de Isabel Preysler cuando era novio de Tamara.

Como dice el dicho, qué poco dura la felicidad. Eso habrá pensado Iñigo Onieva y, más aún, la marquesa de Griñón tras convertirse, una vez más, en protagonistas de la actualidad 'rosa'. Carolina Moura ha acudido al programa de Youtube, 'La influencia show', donde ha desvelado detalles hasta ahora desconocidos sobre su relación virtual con el empresario. "¿Íñigo te tiraba la caña mientras estaba con Tamara Falcó?", le ha preguntado muy directo el colaborador Nacho Pla. La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' no lo ha dudado ni un segundo. "Sí, pero no lo sabía", ha comenzado a explicar. "No sabía quién era. Simplemente era un tío X que me había escrito y me había felicitado varias veces el cumpleaños", se ha reafirmado. Según el testimonio de la 'influencer', que acumula algo más de 220.000 seguidores en Instagram, se enteró de quién era por su madre. "Ella es muy cotilla, fan máxima de 'Sálvame Deluxe'", indicaba.

Al parecer, en una conversación con su progenitora salió el nombre de Íñigo y fue entonces cuando Carolina ató cabos. "Mi madre y yo empezamos a hablar y me preguntó si sabía quién era Tamara. Los busqué por cotillear porque no sabía ni quién era Tamara. Imagínate. El tío me había escrito un montón de veces", desvelaba, entonces, la joven. A pesar de recibir numerosos mensajes privados del marqués de Griñón, ella nunca le contestó. "Él me hablaba y hablaba, pero lo hacía él solo", ha asegurado.