Carolina Monje no puede estar más emocionada. La que fuera pareja de Álex Lequio está inmersa en los preparativos de su boda con Álex Lopera. Ella fue la encargada de anunciar el pasado mes de diciembre que se había comprometido con su chico. Lo hizo con emoción, enseñando también el anillo con el que su novio la había sorprendido.

Pero no quiso desvelar la fecha en la que iban a pasar por el altar. Ahora se conoce qué mes han elegido para este gran día. Justo cuando Ana Obregón está en el foco mediático por su reciente maternidad, se ha conocido la fecha del enlace de su exnuera. La pareja ha elegido el mes de octubre para dar este paso tan importante, tal y como revela Vanitatis en primicia. Y aunque muchos habían declarado que se iba a celebrar en Ibiza, finalmente el enlace tendrá lugar en la Costa Brava porque es un lugar con el que Carolina siente especial devoción desde pequeña.

Anunció su compromiso el pasado mes de diciembre

Aunque ella ha preferido no hacer público todos los avances de su boda, lo cierto es que la joven está feliz e ilusionada con el enlace. A día de hoy le quedan algo menos de siete meses para el gran día, por lo que tendría que tener ya muchas cosas cerradas. El lugar en el que se va a celebrar la boda, el catering y el fotógrafo para retratar todos los momentos del gran día ya deberían estar cerrados.

De esta forma, Carolina Monje recupera la ilusión después de haber pasado unos momentos complicados durante su relación con Álex Lequio. La joven no se separó de su chico durante la lucha de este contra el cáncer. Tras la muerte, se dejó ver durante varias ocasiones al lado de Ana Obregón, con la que mantenía una increíble relación. En el momento que anunció su compromiso con su pareja, la actriz de 'Ana y los siete' tomó la decisión de dejarla de seguir en redes sociales.

Una pedida de matrimonio de lo más divertida

"My best friend forever!! I love you @carolinamonje.v ♥️♥️♥️♥️", ["Mi mejor amiga para siempre. Te quiero"], escribía el ahora prometido de Carolina, que acompañaba la noticia con varias imágenes, entre ellas dos del momento de la pedida. El plan elegido por Álex para pedir matrimonio fue disfrutar de un día rodeados de naturaleza, aprovechando que hacía buen tiempo. Luego se fueron a comer a un sitio espectacular con unas vistas increíbles. Carolina Monje fue sorprendida por su chico, que además de regalarle un anillo de compromiso, también le ha regalado un ramo de flores.

Pero, ¿quién es el responsable de su felicidad? Álex Lopera es el responsable de la nueva felicidad de Carolina y llevan juntos un tiempo bastante importante, el suficiente para que ambos hayan el paso de comprometerse. Junto a él ha conseguido recuperar la ilusión después de la muerte de Álex Lequio, con el que estaba saliendo. Pero, ¿quién es Álex Lopera? Este joven es empresario y es el COO y cofundador de Verse y Mundimoto. Aunque siempre ha sido muy discreta a la hora de publicar instantáneas, incluso durante su relación con el hijo de Ana Obregón, desde hace unos meses se atreve a compartir numerosas imágenes junto a él.