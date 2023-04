Carolina Monje, desbordada: se plantea contar su verdad

Desde la muerte de Aless Lequio, Carolina Monje ha mantenido un perfil bajo y nunca ha concedido una entrevista ni ha hablado del proceso de luto que ha vivido. Sin embargo, tres años después de la trágica muerte del hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio, la joven barcelonesa está a punto de cambiar de opinión y se plantea contar su propia verdad. Desde la nueva maternidad de la actriz y presentadora, que se ha convertido en madre por gestación subrogada, ha visto como su nombre ha vuelto a sonar con fuerza y cómo su discreta vida se tambalea. Por este motivo, no descarta sentarse y contar TODO lo que ella sabe y que todavía no se ha contado. Así nos lo confirman a SEMANA.

Según ha podido saber SEMANA de una persona de su entorno, "Carolina Monje está al límite. Está en un momento muy delicado a nivel personal por lo que se está planteando hablar públicamente porque se están diciendo cosas con las que no está de acuerdo, y que no son verdad". Durante los últimos días, su nombre ha sonado con fuerza, ya que se filtró la posibilidad de que Ana Obregón le pidiera expresamente a ella que gestara al bebé que la convertiría en madre de nuevo y que, además, llevase en su vientre al bebé de Aless Lequio. Hay que recordar que Ana Sandra está concebida con el esperma del fallecido.

Toda esta información y todo lo que se está hablando sobre ella, está haciendo que se vea sobrepasada por la situación. Por este motivo, nos aseguran que "Carolina está dispuesta a dar su versión y contar su verdad. Se siente desbordada con todo lo que se está diciendo de ella". El que fuera el último amor de la vida de Aless Lequio quiere seguir adelante con sus planes de futuro relacionados con su boda con Álex Lopera, sin embargo, la actualidad está haciendo que se le remuevan muchos sentimientos y que reviva los peores momentos de su vida cuando tuvo que despedirse del joven empresario. "Hay que recordar que ella vivió la muerte de su novio, que es un trauma que llevará toda su vida", nos confirman.

Por este motivo, quiere evitar que todo lo que se está contando le afecte a nivel personal y profesional: "Ella ahora está en un momento feliz y muy especial de su vida. Está preparando su boda. Todo esto le ha venido de sopetón y ya no aguanta más. Por eso no descarta hablar y dar su versión de los hechos". En el caso de que finalmente Carolina Monje se atreva dar ese paso adelante, sería una de las grandes bombas de este año. ¿El motivo? Su relato no podría cuadrar con el de Ana Obregón, ya que en las últimas horas hemos sido conocedores de que la joven firmó un documento en el que pidió destruir el esperma de Aless Lequio.

Carolina siempre se ha mantenido en un segundo plano, incluso durante su noviazgo con Aless Lequio, y aún más si cabe tras la muerte del hijo de Ana Obregón. Carolina Monje dejó su vida en Madrid y se mudó a su Barcelona natal donde se centró en su firma de moda y en apoyarse en los suyos. Casi tres años después, cuando su vida ya parecía estar más tranquila, la nueva maternidad de Ana Obregón hace temblar su estabilidad y no puede más. A pesar de que ella se ha intentado mantener al margen de todo, las últimas informaciones apuntan a que Ana Obregón se ha puesto en contacto con ella con la intención de agradecerle su silencio y de pedirle que a su regreso de Miami pueda conocer a la pequeña e incluso en un futuro que tenga relación con Ana Sandra.