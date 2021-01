Carola Baleztena y Emiliano Suárez han revelado en sus redes sociales que serán padres en solo unos meses, una noticia ante la que están muy ilusionados.

Las últimas fotografías de Carola Baleztena sembraban la duda. La actriz aparecía con una incipiente barriguita y lucía ropa ancha, sin embargo, ella no había confirmado nada. Tras el aborto que sufrió en el 2019 a los seis meses de gestación, ella y su pareja, Emiliano Suárez, han preferido esperarse al tercer trimestre para revelar a sus seguidores que próximamente serán padres. ¿Cómo? Pues con un emotivo vídeo justo el día en el que Carola ha cumplido 41 años, una fecha que no podrá olvidar jamás debido al excelente momento en el que se encuentran. Ambos están pletóricos y así lo ha hecho saber la intérprete en sus redes sociales, donde ha comunicado la bonita noticia.

«El secreto no da para más. Entramos en el tercer trimestre con más miedo que otra cosa , pero felices de que hasta ahora todo esté yendo viento en popa», ha escrito Carola. Unas palabras que ha acompañado de tres hashtag con los que confirma lo ilusionados que están en el comienzo de este 2021 con este embarazo. «Seguimos con los dedos cruzados», «te lo digo todo y no te digo más» y «bebé a bordo» son las tres otras frases que ha utilizado para expresar cómo se sienten y es que los dos desean que esta vez sí salga bien. En este post, Baleztena ha recibido un sinfín de comentarios de seguidores tanto anónimos como de rostros conocidos, sin embargo, hay algunos de ellos que destacan por encima del resto. Entre ellos Paula Echevarría, quien está también embarazada de Miguel Torres y le escribe «Felicidades Carola», junto a varios emojis de aplausos, Loles León que le dice «Muchísimas felicidades a todos. Gran noticia, besitos» o Amelia Bono, que les da a los padres de este bebé la enhorabuena.

Esta vez Carola y Emiliano han apostado por la prudencia y hasta no estar absolutamente seguros de que todo estaba en orden, no han querido gritar a los cuatro vientos que muy pronto podrán dar la bienvenida a este bebé. Es su primer hijo en común y, aunque en el pasado vivieron tiempos difíciles debido a este hecho, ambos salieron muy fortalecidos para afrontar un nuevo embarazo. Muy arropados por los dos hijos que cada uno de ellos tiene de relaciones anteriores y con el apoyo de toda la gente que les quiere, esta sólida pareja está encantada por lo que le espera este año. Aunque Emiliano todavía no se ha pronunciado sobre la nueva etapa que llega a la vida de la pareja, nadie duda de que están muy felices.

Este lunes, la propia Carola horas antes de confesar que estaba embarazada, dio las gracias por los bonitos mensajes que había recibido en su 41 cumpleaños, un aniversario que le ha tocado celebrar en casa debido a las bajas temperaturas de la capital y a la nieve. «Hoy sin lugar a dudas ha sido el cumpleaños más especial , ante las adversidades siempre hay que sacar el lado positivo. Sorpresas de verdad , hechas con amor verdadero, pasándolo en familia y con la mayor ilusión por ver a todos haciendo lo imposible para sorprenderme y verme feliz. Estoy muy emocionada por esto y por todos los mensajes que he recibido de la gente que me quiere y de todos los que me seguís por aquí que sois muchísimos», escribió la actriz en su red social.