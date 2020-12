El yerno de Paz Padilla, Iván Martín, ha sufrido un robo en el interior de su coche y ha revelado qué suculento botín se han llevado los ladrones.

Aunque el yerno de Paz Padilla prefería que el percance que ha sufrido no se diera a conocer y quedara para ‘puertas para adentro’, finalmente Iván Martín lo ha contado a través de sus redes sociales. Este fin de semana con un visible cabreo se ha dirigido a sus más de 60.000 seguidores para relatar el problema inesperado al que se ha tenido que enfrentar, pues le han robado de su coche varias pertenencias, lo que ha provocado que estalle delante de sus followers. El joven tan solo se ausentó un rato, sin embargo, en el interior de su vehículo dejó un ordenador muy caro, ropa y varios enseres que instantes después desaparecieron. Cuando regresó no quedaba ni rastro de ello, por lo con el fin de desahogarse lo ha relatado en sus stories. «Es la primera vez que guardo el ordenador un rato en el coche y me lo roban», ha comenzado diciendo.

Al parecer estaba trasladando varias de sus cosas de casa de su pareja, Anna Ferrer, a su casa, una ‘mini mudanza’ que no salió como él esperaba. De hecho, el resultado fue completamente desastroso. «Tenía ropa. Me han robado todas las gorras, un abrigo, botas, zapatillas…He sentido una violación a la intimidad que es indescriptible. Tengo el derecho de estar un poco enfadado y esta es mi forma de exteriorizarlo», ha dicho el yerno de Paz Padilla. “Solo espero que el pobre desgraciado que lo hiciese vea esto», ha comentado muy molesto.

Aunque es muy pronto para conocer el final de esta historia y él de momento no ha explicado si tiene alguna pista de cómo o quién ha podido ser el autor de este robo, Iván ha querido dar un giro a este problema. Ha decidido tomarse este contratiempo con cierto humor y, prueba de ello, que haya iniciado una encuesta en sus redes en la que pregunta a sus followers qué es lo más raro que le han sustraído. Poco después el yerno de Paz ha posteado las respuestas más originales, dejando claro que, a pesar de todo, hay que ser positivo y no anclarse en los momentos complicados o golpes con los que a veces nos sorprende la vida.

Desde el propio coche, comida en un restaurante o incluso por la calle son algunas de las respuestas que el novio de la influencer ha recibido en el buzón de su red sociales, lo cual, por cierto, ha llamado tanto su atención como las del resto de sus seguidores. Este mismo miércoles su suegra, Paz Padilla, ha acaparado todas las miradas después de la portada de la revista SEMANA. En nuestras páginas te detallamos en qué consiste el nuevo proyecto en el que la presentadora se ha enrolado seis meses después de que falleciera el gran amor de su vida, Antonio Vidal, quien murió a los 53 años tras una dura batalla contra el cáncer. Ella fue su gran apoyo y tras su partida Paz llegó a convertirse en un ejemplo para los espectadores, pues afrontó su fallecimiento de un modo encomiable.