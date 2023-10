El nombre de Carmen Sevilla ha vuelto a copar titulares casi cuatro meses después de su muerte. Aunque fue el pasado 27 de junio cuando la emblemática presentadora falleció, ahora se daba a conocer una información que indica que sus cenizas no han sido aún recogidas por su familia. Al parecer, los restos de la sevillana todavía yacen en el Tanatorio de Pozuelo de Alarcón, enclave en el que fue incinerada. Algo que ha querido aclarar en exclusiva para SEMANA Elena García, hija de uno de los hermanos de Carmen, Pepe, cuya pérdida tenía lugar en 2015.

Pese a que la sobrina de Carmen Sevilla “no sabe” con certeza si las cenizas de su tía continúan en el tanatorio o no, ha admitido que hace unas semanas sí que seguían allí y que, por ende, Augusto Algueró no las había recogido: “Lo que puedo asegurar es que hace un mes las cenizas seguían en el tanatorio porque yo fui a por un relicario con cenizas de mi tía porque quería dejarlas con las de mi padre, y pregunté y las cenizas seguían allí”, ha revelado para este medio.

Los planes de Augusto Algueró con las cenizas de Carmen Sevilla

De esta forma, se evidencia aún más que el vínculo del hijo de Carmen con el resto de sus familiares no es del todo estrecho: "La relación con mi primo (Augusto) es mínima, pero es correcta. Hemos hablado por esto de querer dejar algunas cenizas de Carmen junto a las de mi padre y no hubo problemas. Él me autorizó a que me dieran parte de las cenizas. Fui hace un mes y por eso sé que al menos hace un mes no había ido a por ellas aún”, ha comentado Elena.

Consciente de que pueda resultar extraño que el único hijo de la actriz todavía no haya acudido a poro las cenizas de su progenitora, Elena ha confirmado para SEMANA los motivos con los que él mismo se ha justificado: “Le dije que si él no podía cogerlas no me importaba recogerlas por él. Me dijo que no, que quería llevarlas a Sevilla y Marbella y que todavía no se había organizado (…) Él siempre me ha dicho que quería repartir las cenizas entre Marbella y Sevilla”. Pero lo cierto es que, por ahora, las cenizas de Carmen aún descansan en el mismo lugar en el que se incineró su cuerpo, y por ahora los seres queridos de la fallecida desconocen cuándo el hijo de ésta irá a por ellas.

16 de octubre: día especial para los seres queridos de la presentadora

Teniendo en cuenta que han pasado 105 días de la muerte de Carmen Sevilla, y que fue un icono especialmente dentro de nuestras fronteras, sus más allegados han querido prepararle un homenaje de cara a los próximos días. La hija de Pepe García Galisteo indicado para SEMANA que la última vez que habló con su primo fue la semana pasada para informarle de que está preparando una misa para el 16 de octubre, cumpleaños de la presentadora. Se espera que al acto religioso acudan los familiares y amigos más íntimos de la fallecida, aunque contará con la ausencia de su hijo “porque tenía organizado un viaje y estaría fuera”. No obstante, Augusto ha asegurado alegrarse mucho de que se haya organizado una velada tan emotiva en recuerdo a su madre.

