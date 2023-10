Hoy Carmen Sevilla cumpliría 93 años, y sus seres queridos han querido rendirle un bonito homenaje a modo de funeral. En medio de la polémica sobre el paradero de las cenizas de la artista, algunos de sus familiares han organizado el tercer gesto de reconocimiento que la presentadora ha recibido desde su muerte. Un tributo en el que Augusto Algueró ha sido uno de los grandes ausentes y al que han acudido algunos rostros conocidos.

Ha sido en torno a las 20:00 horas de la tarde cuando la iglesia de San Francisco de Borja, ubicada en el corazón de Madrid, se ha vestido de gala para ser el escenario perfecto del homenaje a Carmen Sevilla. Minutos antes de la cita, famosos de la talla de Pablo Sebastián, el que fuera pianista de ‘Cine de Barrio’, se han desplazado hasta el enclave mencionado para dar el último adiós a la maestra de ceremonias. Por otro lado, y teniendo en cuenta que se ha tratado de una jornada íntima, la cita ha estado marcada por la presencia de familiares de la fallecida.

El motivo de la ausencia de Augusto Algueró en el funeral de Carmen Sevilla

Elena García, hija de Pepe García Gasliteo, hermano de Carmen Sevilla, revelaba el pasado miércoles para SEMANA la celebración de esta misa especial. Un acto religioso al que su primo no podía acudir “porque tenía organizado un viaje y estaría fuera”. Aun así, Augusto Algueró aseguraba que se alegraba mucho de que se hubiera organizado una velada tan emotiva en recuerdo a su madre, aunque él haya preferido preservar su pérdida en la más absoluta intimidad.

A esta declaración se sumaba la confesión de la sobrina de Carmen, que aclaraba para esta revista que su vínculo con el hijo de esta última es prácticamente nulo: “La relación con mi primo (Augusto) es mínima, pero es correcta. Hemos hablado por esto de querer dejar algunas cenizas de Carmen junto a las de mi padre y no hubo problemas. Él me autorizó a que me dieran parte de las cenizas. Fui hace un mes y por eso sé que al menos hace un mes no había ido a por ellas aún”, comentaba para SEMANA.

Con este último testimonio, Elena revelaba que el único hijo de Sevilla no había recogido las cenizas de su progenitora, que hace un mes aún yacían en el Tanatorio de Pozuelo de Alarcón, donde la artista fue incinerada. Una información por la que Augusto se situaba en el ojo del huracán durante la pasada semana, pese a que a través de Rappel aseguró que ya las tenía y que su plan era repartirlas entre Sevilla y Marbella. Sea como fuere, la polémica sobre los restos de Carmen está servida y todas las versiones se contradicen entre sí.