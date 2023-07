Terelu Campos se va a Miami preocupada por su madre. Tiene que ir a trabajar con el resto de sus compañeros de ‘Sálvame’ para Netflix. Pero antes de partir, ha hecho una declaración emotiva sobre su madre, María Teresa Campos. “A quien voy a echar más de menos es a mi madre. Solo de pensarlo me voy mala por eso”, ha expresado la presentadora con gesto de tristeza y preocupación por su estado de salud.

Pero, al mismo tiempo, también ha señalado que se siente tranquila porque su hermana Carmen Borrego se queda a cargo de todo mientras ella permanece fuera grabando el programa. “Carmen se queda aquí, nos turnamos siempre”, dice Terelu, dejando claro que la familia se cuida mutuamente. ¡Dale al Play para ver el video!

Europa Press

Sin embargo, Carmen ha estado varios días fuera de Madrid. En concreto, ha pasado una semana de vacaciones en Málaga, en concreto de sábado a viernes. La hermana de Terelu fue vista en compañía de su esposo, José Carlos Bernal. La pareja disfrutaba de las festividades del Carmen en la ciudad andaluza cuando fueron sorprendidos.

Durante un momento del paseo por las calles de la ciudad andaluza, Carmen se puso a llorar, lo que causó la preocupación de su marido. Es más, tuvo que ser abanicada para recuperar la compostura después de sufrir un sofoco por culpa de las altas temperaturas de estos días. La situación deja en el aire el interrogante del porqué Carmen Borrego no estaba cuidando de su madre, tal como su hermana dijo antes de marchar a Miami.

"Llegará el momento en que no nos conozca"

Desde hace tiempo, María Teresa Campos sufre una enfermedad neurodegenerativa grave, a lo que Carmen Borrego ha dicho públicamente que “llegará un momento en que no nos conozca. Es la realidad y no creo que eso sea un motivo para sentir vergüenza”. “Para nosotros ahora mismo es nuestra prioridad. Que esté bien, que esté tranquila. Feliz no, porque que esté feliz es complicado, ya nos gustaría”, ha señalado Borrego. Siempre se ha sentido muy agradecida por el comportamiento de sus excompañeros de ‘Sálvame’. “Mi hermana y yo siempre nos sentimos apoyadas por la dirección y por la cúpula. Han entendido que eran momentos para que no se hablara de ella. Creo que no hay ni un solo compañero que no lo haya entendido y cumplido”.

La salud de su madre no es el único motivo de preocupación para Carmen Borrego. La relación con su hijo José María Almoguera tampoco está en su mejor momento. Viven muy distanciados a pesar de que le ha hecho abuela. No son buenos tiempos para Carmen Borrego, superada por sus preocupaciones familiares.