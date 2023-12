Por fin se conoce el precio del exclusivo vestido de ‘no’ novia de Carmen Otte

Carmen Otte sigue sin pronunciarse tras su boda frustrada con Juan Ortega. La cardióloga jamás imaginó protagonizar esta historia de película después de que su futuro marido se diera a la fuga a las pocas horas de tener que darle el 'sí, quiero'. Ella continúa recluida en Jerez de la Frontera, en el hogar familiar, rodeada de los suyos y recibiendo toda la atención de sus padres. La joven de 33 años ha optado por blindarse ante las informaciones que van surgiendo día sí y día también después de que el torero la dejara plantada. Sus últimos pasos son prueba de ello. Según su entorno, no quiere saber nada del diestro ni de las razones que le llevaron a tomar esa drástica decisión. Ahora se han desvelado más detalles sobre aquel fatídico día. Más exactamente, sobre su carísimo vestido de novia que nunca llegó a ponerse.

El exclusivo vestido que Carmen Otte nunca se puso ni lanzó por la ventana

La no boda entre Carmen Otte y Juan Ortega no deja de dar titulares. El plantón por parte del torero antes de celebrarse la ceremonia en Jerez de la Frontera tiene a su novia sumida en la más absoluta tristeza. Ella está hundida, asegura su entorno, y todavía no sale del 'shock'. No está ayudando a resolver su situación que Juan no salga a la palestra pública a aclarar lo sucedido. O, como mínimo, para disculparse con ella. Mucho se ha dicho sobre esos momentos previos al fatal desenlace de los acontecimientos. Al parecer, el diestro mandó a dos de sus amigos al hotel en el que se encontraba la joven para trasladarle su drástica decisión. A ella no le dio ni tiempo a ponerse el carísimo vestido de novia que había elegido para la ocasión.

El estilismo nupcial fue confeccionado por la diseñadora andaluza Carmen Maza siguiendo los deseos de la no novia. De estilo bohemio y líneas tradicionales, era un vestido largo clásico y con manga. "Elaboramos cada modelo como una prenda única sabiendo que su vocación es perdurar en el tiempo. La personalidad de la novia se refleja en su vestido. Tenemos en cuenta el tipo de ceremonia, el lugar donde se va a celebrar, si es íntima o multitudinaria”, explicaba la modista en una entrevista para 'Telva' antes del plantón a Carmen Otte. Una piza única que, lógicamente, tiene un precio no apto para cualquier bolsillo. Sobre los rumores de que la cardióloga lo tiró por la ventana nada más conocer que su novio se había dado a la fuga, nada más lejos a la realidad.

El vestido que custodia la madre de la cardióloga "por lo que pueda pasar"

"Si la historia del vestido volador fuera real ya sería la guinda. Podemos confirmar que el vestido nunca voló, nunca lo tiró”, desmentían desde 'TardeAR'. El vestido se quedó colgado en su percha en todo momento a pesar de la dura noticia que recibió Carmen Otte. “El traje lo sigue teniendo Carmen. Concretamente su madre, que ha sido la encargada de guardarlo por si el día de mañana vuelve a haber una boda, claro. No tiene intención de devolver”, añadían desde el programa que presenta Ana Rosa Quintana.

Respecto a lo que le costó a la cardióloga la lujosa pieza, su coste está dentro del rango habitual de precios que adquieren los vestidos que diseña la firma andaluza: entre los 3.000 y los 7.000 euros. El que iba a lucir la futura mujer de Juan Ortega "está valorado en los 6.000 euros", han sentenciado desde el formato de Mediaset.