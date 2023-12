El padre de Carmen Otte rompe su silencio sobre el plantón de Juan Ortega

La vida de Carmen Otte ha dado un giro de 180 grados en menos de dos semanas. Nada hacía prever a la cardióloga que se convertiría en la protagonista indiscutible de la actualidad rosa después de que su novio, Juan Ortega, la dejara plantada en el altar. Desde el pasado 2 de diciembre, cuando se tenía que haber celebrado el enlace, nadie habla de otra cosa. Mucho se ha especulado sobre los motivos que llevaron al torero a tomar esa drástica decisión. Mientras ella trata de sobrellevar este duro de golpe, su padre ha roto su silencio para referirse a todas esas "mentiras" que se están contando sobre su familia. Especialmente, ha querido referirse a la monumental bronca que mantuvo con Juan Ortega un mes antes del 'sí, quiero' y que desencadenó la 'espantá' del año.

La fuerte discusión entre el padre de Carmen Ottey su yerno que marcó un antes y un después

La joven de 33 años está destrozada y no sale de su asombro. Eso era lo último que sabíamos de Carmen Otte desde que decidió blindarse tras ser plantada en el altar. Sus últimos pasos son prueba de ello. Todo estaba preparado y los 500 invitados en la Iglesia de Santiago, en Jerez de la Frontera, para ser testigos del feliz enlace. La joven recibió la fatal noticia de que su futuro marido se había dado a la fuga a poco más de una hora de celebrarse la boda. Fueron dos amigos del diestro los que acudieron al hotel donde se estaba poniendo a punto para trasladarle la decisión de Juan, incapaz de encarar a su pareja. Carmen nunca llegó a ponerse el exclusivo-y carísimo- vestido de novia, diseñado por la andaluza Carmen Maza, que había encargado para la ocasión. Un traje valorado en 6.000 euros que guarda la madre de la joven, a buen recaudo, "por lo que pueda pasar".

Días después de que estallara la noticia, se conoció que Juan Ortega y su suegro habían mantenido una fuerte discusión en noviembre. El padre de la novia le recriminó haber esperado tanto para pedirle en matrimonio a su hija. Un encontronazo que marcó un antes y un después en la vida de los protagonistas. Al parecer, el padre de Carmen venía presionando a su yerno para que tomara la decisión de casarse con ella de una vez por todas. Esto después de siete años de relación y tres de convivencia. Una situación que provocó que él se llenara de dudas. "No querrás tanto a nuestra hija cuando has tardado tanto en pedirle matrimonio", le acusó el padre de la cardióloga. "Pero ¿cómo? Si al final habéis conseguido lo que queríais...", le respondió Juan, visiblemente molesto.

El padre de Carmen deja caer que va a tomar medidas legales

La bronca fue subiendo de tono. "¿A qué te refieres?", le preguntó entonces el padre de Carmen Otte. La contestación que, a continuación, le devolvió Juan deja entrever lo que en realidad opinaba sobre contraer matrimonio con ella. "Habéis conseguido que nos casemos cuando vosotros habéis querido y cómo habéis querido", le acusó tajante. Ahora, el suegro del momento ha roto su silencio para referirse a este tenso momento y otras "mentiras" que, a su entender, se han vertido estos días.

"Dice que todo lo que se está contando es mentira. Desmiente la bronca que mantuvo con Juan Ortega en referencia a que tardaba mucho en pedirle matrimonio a su hija. Está poniendo este asunto en manos de quien las tiene que poner", han explicado desde 'Así es la vida'. Con estas palabras, el padre de la cardióloga deja caer que se está planteando tomar medidas legales contra quienes filtraron la conversación privada que mantuvo con su ex yerno. "Es muy doloroso todo y no vamos a hablar. Todo lo que se está contando es mentira", ha sentenciado con rotundidad. La madre de la novia también ha querido mostrar su descontento con la situación en la que se ha visto involucrada su familia. "No queremos saber nada del tema. No tenemos nada más que decir. Dejadnos tranquilos", ha trasladado al programa que presenta Sandra Barneda, superada por las circunstancias.