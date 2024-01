Carmen Otte, centrada en su vida, mientras Juan Ortega se sienta a hablar por primera vez

Carmen Otte (31 años) ha vuelto al foco mediático de manera indirecta después de que Juan Ortega (33 años) haya tomado la decisión de romper su silencio por primera vez tras cancelar su boda. La cardióloga ha iniciado este mes de enero una nueva etapa en su vida tras el desagradable suceso. De hecho, después de unos días de desconexión, muy necesarios, por cierto, la joven se incorporó a su puesto de trabajo en un hospital de Sevilla, donde precisamente vivía con el torero en un piso de alquiler.

La cardióloga no se ha cogido la baja y ha preferido tomarse unos días libres que tenía, tal y como publica 'El Español'. Ya después de descansar, ha vuelto al trabajo con toda la energía después de haber pasado unas semanas muy complicadas. De hecho, han sido unas Navidades difíciles para ella, ya que eran las primeras fiestas que pasaban separados tras la cancelación de la boda, que tendría que haberse celebrado el pasado 2 de diciembre de 2023. Mientras Carmen Otte va retomando poco a poco su rutina, Juan Ortega ha roto su silencio en una entrevista de lo más esperada, en la que por supuesto, ha hablado de ella.

Y es que las últimas horas han sido especialmente duras para el torero, que ha tenido que rememorar todo lo que vivió hace más de un mes. De hecho, ha desvelado cómo fue la mañana del 2 de diciembre cuando se despertó en su habitación, solo, y cogió el teléfono para llamar a la que era su prometida para avisarla de que no iba a acudir a la iglesia: "Estaba solo en mi habitación, llamé a Carmen, como es lógico, luego llamé a mis padres y ya luego al cura, que al final era el que nos iba a casar. A partir de ahí fui consecuente con mi decisión", ha empezado diciendo Juan Ortega en 'Herrera en Cope'.

"La conversación con ella fue dura, claro, fue muy dura porque tiene poca explicación el momento, las circunstancias. Y además, en ese momento, lo de menos era la boda. Lo que importa es que se termina una relación con una persona a la que quieres", ha reconocido con rostro serio.

No han influenciado terceras personas en su decisión

Es consciente que se han dicho muchas cosas tras la cancelación de su boda. Pero ha querido dejar claro que muchas de ellas son mentira. De hecho, ha querido dejar claro que no ha habido terceras personas: "No intervinieron otras personas. Todo es mentira. Tomé la decisión solo, sabiendo las consecuencias que tenía. Yo lo entiendo así. El matrimonio es lo bastante serio para hacerlo con dudas. No quería traicionar a Carmen ni a mí mismo", ha apuntado.

Pero han sido unas semanas realmente complicadas, en las que ha tenido que lidiar no solo con el malestar de haber tomado una decisión de ese calibre, también con el revuelo mediático que ha estallado y que le ha puesto a él en el punto de mira. "Ha sido una situación complicada, me he refugiado en mi gente, en mis cosas y sobre todo, en el toreo. Es mi forma de vida y donde tengo puestas todas mis ilusiones". Eso sí, reconoce que ha administrado mal los tiempos: "Lo gestioné mal, son muchas circunstancias, es una persona a la que quieres. Encontramos siempre el motivo para seguir adelante, para seguir con la relación. Te metes ahí y cuando te quieres dar cuenta, ya tienes el toro debajo de la cama", declara acerca de la decisión tan radical que tomó horas antes de tener que pasar por el altar.

Él ha dado el paso de romper su silencio mientras ella prefiere seguir en el discreto segundo plano y no dar declaraciones al respecto. De hecho, ha preferido cerrarse las redes sociales, un paso con el que deja más que claro que no piensa dar el paso de hablar. ¿Cómo le habrá sentado las palabras de Juan Ortega? ¿Conoceremos su reacción en las próximas horas?