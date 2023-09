Carmen Morales, víctima de una situación de “abuso de poder”

Carmen Morales, hija de la mítica cantante Rocío Dúrcal, ha compartido el infierno que vivió al sufrir un grave abuso de poder en el ámbito laboral. Con determinación y coraje, Carmen relató: "Me intentaron despedir del trabajo. Pero no lo consiguieron". Esta declaración se suma a su ya conocido carácter decidido, pues no duda en afirmar: "yo soy muy de enfrentarme a las situaciones y decir 'esto no es correcto' y te enfrentas a ello y ya está e intentar dejar las bases ahí bien, bien asentadas". ¡Dale al PLAY para ver el vídeo!

Vídeo de Europa Press

"María Teresa amaba la música"

Por otro lado, la actriz también comentó sobre la situación de Bertín Osborne y Fabiola, dos personas a las que aprecia profundamente. Aunque quiso mantenerse al margen de los recientes rumores que circulan alrededor de Bertín, no dudó en elogiar a Fabiola, diciendo que "es un amor de mujer y es una mujer súper fuerte". Respetando las vidas privadas de ambos, Carmen reflejó su deseo de que encuentren la paz necesaria para seguir educando juntos a sus hijos.

Carmen también compartió recuerdos de María Teresa Campos, recordando con cariño la especial relación que existía entre ella y su madre, Rocío Dúrcal. "María Teresa siempre amaba la música, siempre contaba con mi madre para muchas cosas y siempre estaba apoyando a las artistas", señala con cierta nostalgia a la pregunta de Europa Press.

Vive una nueva etapa personal

Haciendo gala de su esencia rockera, Carmen destacó que la música ha sido un gran motor en su vida. "El rock and roll es fundamental en la vida y a veces hace falta ese pequeño empuje para tirar para adelante", compartió con entusiasmo. Al ser preguntada sobre si hubiera querido adentrarse más en el mundo del rock, respondió con humor y misterio: "Bueno, bueno, todo a su tiempo, todo a su tiempo".

Finalmente, al hablar sobre el caso del asesinato perpetrado supuestamente por Daniel Sancho, el hijo de Rodolfo Sancho, Carmen Morales optó por la discreción, considerando la situación muy delicada y prefiriendo no hacer comentarios al respecto. La hija de Rocío Dúrcal está viviendo una nueva etapa en su vida después de divorciarse de Luis Guerra. "Nos queremos mucho. Estoy bien, pero es un proceso. No ha pasado nada entre nosotros, ha sido un poco el desgaste. No estamos enfadados, nos queremos mucho y no dejamos de ser una familia", explicaba Carmen Morales en el programa de Toñi Moreno 'Plan de tarde'.