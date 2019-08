Ha pasado un año de uno de los momentos más complicados para Shaila Dúrcal, cuando sufrió un accidente en el que perdió parte de un dedo. Un suceso de lo más traumático que a la cantante le costó superar y en el que no estuvo sola. Su hermana, Carmen Morales, fue una de las primeras en correr a su lado para que no tuviera que estar esos primeras días sola.

Si bien Shaila ya está totalmente recuperada y ha retomado su vida con total normalidad, Carmen ha querido recordar el incidente a través de dos fotografías de cuando estaba en el hospital y una bonita reflexión.

«Hoy hace un año desde que nos pegamos ese gran susto… no es nuestra mejor foto, pero la recuerdo con amor, miedo, susto, fuerza, pena, pero también con alegría porque estábamos juntas… Pasamos unos días juntas que necesitábamos y por eso me gusta esta foto, porque estabas guapísima con esa sonrisa de ‘ya pasó’… Y, a partir de ahí, nos has demostrado a todos tus fuerzas y tus ganas de superación siempre. Pues eso, ¡que TE QUIERO little sis!».

Si al principio Shaila quiso llevar el tema con discreción, con el tiempo comenzó a abrirse y contó durante su visita a ‘Viva la vida’, el pasado mes de enero, que decidió contar lo que le había pasado a las 5 de la mañana porque tenía necesidad de «compartirlo con la gente. Perdí un trocito de mi dedo, pero no pasa nada», dijo, quitándole hierro al asunto. Y si bien Emma García intentó que le dijera cómo había tenido lugar el accidente, la cantante prefirió seguir quedándoselo para ella. «Es que, mira, no me gusta hablar de ello porque, la verdad, fue una estupidez mía y para qué, ya tengo que vivir yo con ello y, la verdad, no me apetece hablar de eso en sí. Pero lo importante es que mira, podría haber sido mucho peor«.

