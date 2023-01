Carmen Morales está viviendo una de las etapas más duras de su vida tras anunciar su separación de Luis Guerra tras 11 años de casados. La actriz lo confirmaba el pasado domingo en el nuevo programa de Toñi Moreno. Unos días después de esa revelación, Carmen ha demostrado que prefiere hacer vida normal y ha retomado los compromisos profesionales. Este miércoles se dejaba ver en el estreno de ‘Agua Fiesta’ y lo hacía con la mejor de sus sonrisas. Además, no dudaba en desvelar cómo se encuentra en este momento tan delicado para ella.

La actriz ha confesado que se encuentra mejor, pero que todavía está en el proceso de vivir el duelo de su ruptura: «Bien, estoy bien. Poco a poco. Es un proceso que estoy pasando, que estamos pasando todos, pero estoy bien», ha declarado rotunda. Para vivir este momento delicado de su vida cuenta con la ayuda incondicional de su hijo y su hermana, Shaila Dúrcal: “Sí, sí, mi hermana está conmigo ahí, hombro con hombro. Siempre lo ha estado, pero ahora mucho más. Mi hijo también».

Y no le cuesta hablar de su ahora ya exmarido, al que no guarda rencor: «Luis y yo nos llevamos bien, no ha pasado nada para llevarnos mal». Carmen Morales no tiene duda de que seguirán manteniendo el contacto porque ahora tienen que compartir la custodia de sus mascotas: “Sí, tenemos buena relación, seguimos siendo familia. Adoro a sus hijos, él adora a mi hijo y bueno, ya está. Sin más. Nos hemos separado, pero seguimos hablando. No tenemos hijos, pero tenemos perros en común, entonces…», declara.

La actriz revela el momento delicado por el que atraviesa

Vídeo: Europa Press.

A pesar de llevar 11 años de casados, Carmen asegura que es una ruptura definitiva: “Sí, yo creo que sí”. Además, recuerda que el último año ha sido un tiempo dedicado por ambos para luchar por la relación: “Es verdad que hace un año tuvimos un bache también, lo intentamos, al final no pudo ser y bueno, ya está. Lo importante es que nos seguimos queriendo, pero cada uno en su casa y para adelante».

Una historia de amor “muy bonita”

Por ahora Carmen Morales no quiere rehacer su vida. La palabra ‘ilusión en el amor’ ahora mismo no. De momento no, porque mi historia con él ha sido una historia muy bonita, hemos estado casi hubiéramos hecho en abril 12 años. Son muchos años, más otros tantos de novios. Es un proceso muy doloroso y, para nada, se me ocurriría rehacer mi vida a nivel personal, no».

Mientras supera este momento delicado en su vida personal, Carmen Morales está centrada en el homenaje que está organizando junto a sus hermanos para su madre, Rocío Dúrcal: “Va, va. Estamos contentas porque va despacio, pero va. Hasta aquí puedo leer, no puedo leer mucho más. Todos intuís de qué va la historia y tenemos muchas ganas de hacerle una especie de homenaje a nivel, algo muy bonito, muy estudiado, muy machacado. Todo muy minucioso y darle su lugar».

Carmen Morales no pasó por alto el homenaje que su hermana y Rocío Carrasco le hicieron a sus madres e incluso se lo agradece: “Muy bonito, fue muy bonito. Rocío pasó muchos nervios, me consta, y lo hizo súper bien. Para Shaila también, fue muy difícil porque claro, ver encima a Rocío caracterizada como Rocío Dúrcal, como mamá, era muy difícil, pero se aguantó la lagrimilla y Rocío lo hizo súper bien». Además, la actriz espera que puedan reunirse para tomar un café algún día: «Sé que detrás, en el backstage, estaban súper emocionadas las dos y hemos quedado en quedar algún día las tres».