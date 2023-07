Carmen Martínez-Bordiú está afrontando una nueva etapa. Disfruta de cada día desde una tranquila casa en Sintra, municipio de Portugal, y de todo su entorno. Cada mañana sale a pasear y las vistas que la rodean son un lujo para todos los que allí viven y visitan el lugar. En el terreno personal y, hasta el momento, se encontraba en una relación con Tim McKeague. La pareja comenzó en 2017 su noviazgo, sin dar importancia a los 35 años de diferencia de edad entre ambos y que se les señalaba públicamente. Desde entonces, no se habían separado o no se conocía un momento similar. En un segundo plano, desapareció de los medios y las informaciones llegan a cuentagotas. Después de seis años juntos, ya no lo están.

"La pareja está rota, no se ha confirmado aún en España. Él salió hace 3 meses de la casa de Sintra y no volvió", desvelaron en 'Y ahora Sonsoles'. El programa de Antena 3 tenía unas imágenes de la nieta mayor del General Francisco Franco acompañada por un amigo que les hacía preguntarse qué estaba pasando realmente. Se encontraba en un restaurante, disfrutando de una deliciosa comida cuando, al terminar, la esperaba un coche en la puerta. Se subía a su marcha al vehículo y comenzaba un nuevo 'viaje' acompañada. Sus colaboradores confirmaron lo que habría detrás: "Tim ya tiene su corazón ocupado. Carmen se lo ha contado a su círculo cercano recientemente".

Queda todavía la falta de confirmación oficial que, difícilmente llegará por la alejada vida que Carmen Martínez Bordiú vive en el país vecino. Diego Arrabal, fotógrafo encargado de estas instantáneas, no asegura la posible ruptura pero sí un distanciamiento. "Hace mucho tiempo que Tim ya no está en Sintra. Los movimientos de Carmen en estos últimos días son 'sospechosos'. Personalmente lo he podido preguntar y no me ha contestado si ha rato", aseguró a Sonsoles Onega. No quiere pronunciarse, prefiere seguir en lo que ha definido como "su retiro dorado y soñado. La casa está en un sitio de lujo total".

Carmen Martínez-Bordiú eligió Sintra para su nueva vida en 2019

En 2019 Carmen Martínez-Bordiú tomó una decisión que cambiaría su vida. Junto a su pareja ponía rumbo a la costa de Portugal para empezar una nueva vida en Sintra. Allí tenía ya una mansión de más de 600 metros cuadrados y dos hectáreas de terreno esperando. Las espectaculares vistas al mar seguro conquistaron a la nietísima, que desaparecía incluso del foco mediático. Hace unas semanas se la pudo ver en Las Ventas pero no dedicó muchas palabras a los reporteros que allí la esperaban. Simplemente aseguró encontrarse "encantada" con su actual vida y "estar muy tranquila", con todo lo que sucedía a su alrededor.

Desde que se despidió de España buscaba una intimidad que parece haber conseguido. Ya el año pasado en una entrevista para Hola justificó este adiós como un deseo muy necesario para ella. "Solo pido que todo el mundo se olvide de mí. Quiero desaparecer", aseguró. Durante años lo ha conseguido. Su hijo Luis Alfonso de Borbón, cuando salieron estas palabras, recalcó la búsqueda de tranquilidad como su mayor objetivo. "Está muy bien, muy tranquila y eso es lo importante. Nos veremos, por supuesto, que disfrute de sus nietos", confesó ante las cámaras.