Carmen Lomana y María José Suárez protagonizan 'Vestida de Chanel', el nuevo videoclip de Juan Peña

Lleva más de media vida sobre los escenarios, aunque hacía ya tiempo que no se metía a un estudio de grabación para sacar nueva música. Hasta ahora. Este 21 de abril, Juan Peña ha lanzado su nuevo single, 'Vestida de Chanel'. Una canción de aires rumberos y toques flamencos que surgió gracias a una anécdota durante una actuación privada. Aquel día, al artista y compositor se el olvidó una de las letras de sus canciones y miró a la anfitriona, una gran amiga de la familia. Aprovechó lo que ella le transmitía, además de su gusto y fidelidad por la exclusiva marca de la maison, para improvisar lo que ahora nos presenta como su nuevo single. ¿Quieres escuchar uno de los temas que prometen ser de los más escuchados este verano? Te dejamos el videoclip del nuevo tema. ¡A disfrutar!

Vídeo: Youtube

'Vestida de Chanel' es una canción producida por Josue García, que cuenta con músicos cubanos y dominicanos. En las frases en ingles cuentan con el grupo de moda 'Pan de Telera', que están considerados los nuevos Gipsy Kings. El vídeo, dirigido por Rafael Choclán, cuenta con famosos de excepción y amigos del propio Juan Peña como Carmen Lomana, la modelo Mª José Suárez, la joven actriz Lucia Rivera y la escritora y guionista Astrid Gil Casares.

Juan Peña asegura que el rodaje con Carmen Lomana y María José Suárez fue "toda una aventura"

Un divertido vídeo que fue grabado en el barrio de Salamanca en Madrid durante tres días y que el propio Juan Peña define como "toda una aventura". “Fueron tres días de rodaje en Madrid, en el Barrio de Salamanca, el Hotel Wellington, la sala Fortuny... Más de 70 personas entre bailarinas, amigos y músicos y una grabación un poco rocambolesca porque filmábamos en espacios públicos y la gente se paraba, hacían fotos y querían salir en el video”, contó a SEMANA tras el rodaje del mismo.

Este tema supone el regreso de Juan Peña tras unos años sin grabar nada nuevo. Este single es tan solo el preludio de otro gran tema compuesto por David DeMaría que verá la luz próximamente. “Vuelvo al mundo discográfico tras 10 años sin grabar nada. Hace dos saqué un DVD en directo, pero ahora quería ofrecer algo nuevo. Tengo una segunda canción, que saldrá después del verano y mientras sigo con lo mío. Porque en estos años que he estado sin grabar no he dejado de cantar y de dar conciertos por medio mundo, actuar en festivales y en eventos privados, que es donde empecé y donde quiero seguir”, nos confesó.