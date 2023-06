Carmen Lomana sobre Tamara Falcó: "No tiene nada de tonta ni de inocente"

Carmen Lomana se caracteriza por no tener pelos en la lengua. La socialité jamás esconde lo que piensa sobre nada y esta vez no iba a ser menos. Primero sola y luego junto a Eugenia Osborne, la empresaria responde qué opina sobre Tamara Falcó o sobre el futuro que cree que tendrá el matrimonio formado por la aristócrata e Íñigo Onieva, respuestas que no dejarán indiferente a nadie. Aunque en un principio trata de elogiar a la hija de Isabel Preysler, poco después deja ver que no está en absoluto de acuerdo con la opinión de Eugenia. Mientras ella tilda a Tamara de "inocente", Carmen Lomana cree todo lo contrario.

Vídeo: Europa Press

"Es estupenda, maravillosa, gestiona muy bien su vida como las mujeres no lloran, las mujeres facturan, eso lo hace como nadie", dice Carmen Lomana al comienzo de su encuentro con la prensa. Tanto ella como Eugenia han coincidido con Tamara Falcó fuera de cámaras y saben cómo es realmente, eso sí, las dos tienen pareceres completamente contrarios. Si bien las dos tienen claro que es buena persona, pero quizás no es tan ingenua como algunas personas podrían creer. "No tiene nada de tonta ni de inocente", señala Lomana.

No es la primera vez que Carmen se ha sincerado sobre la marquesa de Griñón, de quien cree "que se hace la tonta y nos "da 100.000 vueltas a todos", tal y como aseguró hace algún tiempo. Ataques que a Tamara Falcó le habrán impactado, aunque no solo los ha dirigido a ella, sino también a su madre, Isabel Preysler. Cree que es ella la que maneja los hilos: "La madre es la que mueve los hilos y lo hace muy bien, porque lleva más de 40 años en esta historia. Entonces, se sabe los tiempos. Son demasiadas casualidades".

La empresaria se pronunció también cuando estalló la polémica del vestido de Tamara Falcó. Entonces, dudó del modus operandi de Tamara y aplaudió el gesto de las diseñadoras vascas, quien cuando solo quedaban unas semanas para la boda rompieron el contrato que les unía. "Lo que ha pasado, ella lo sabía. Algunas personas son caprichosas y creen que nunca les va a pasar esto. Creo que ha sido consecuencia del hartazgo y falta de respeto", comentó Lomana.

Tamara, por su parte, intenta hacer caso omiso de las críticas y seguir únicamente sus pensamientos. Prueba de que esto es así que se diera una segunda oportunidad con Íñigo Onieva, a pesar de que la imagen del relaciones públicas estaba muy herida. Su deslealtad a la colaboradora de 'El Hormiguero' provocó su ruptura, pero meses después retomaron su relación y también sus preparativos nupciales.

Será el próximo 8 de julio cuando se den el 'sí, quiero' en el Palacio del Rincón, propiedad de la familia Falcó y donde tendrán más presente al desaparecido Carlos Falcó.