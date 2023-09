Carmen Lomana, sin filtros, arremete contra Rodolfo Sancho: "Cállate"

Ya ha pasado más de un mes desde que conociéramos que Daniel Sancho había confesado ser el autor del atroz crimen de Edwin Arrieta en Tailandia. El goteo de información no ha cesado y continúa siendo tema de conversación social debido a la reciente visita de Rodolfo Sancho a la cárcel de Koh Samui. El actor avivaba la polémica a través de unas desafortunadas declaraciones tras su primer encuentro con su hijo en persona. Carmen Lomana ha querido valorar sus palabras y se ha mostrado muy tajante con el hijo del mítico Sancho Gracia.

Carmen Lomana ha hablado abiertamente sobre el caso de Daniel Sancho y se ha llevado las manos a la cabeza al opinar sobre la petición que le habría hecho el cocinero a Froilán. "¿Quién va a ayudar a ese monstruo? Da asco, horror, porque Daniel Sancho es un psicópata que además no da muestra del menor arrepentimiento", asegura la socialité ante las cámaras de 'Europa Press'. Eso sí, deja claro que no es nadie para juzgar, aunque hace hincapié en que "no siento la menor empatía por este chico".

A Carmen Lomana no le gustaría "estar en la piel de sus padres" y ha advertido directamente a Rodolfo Sancho tras las declaraciones que ha ido vertiendo en los últimos días. "Me molesta cuando su padre dice está muy bien, come fenomenal, está encantado... mira, cállate porque es muy duro lo que ha hecho", deja claro.

La carta que mandó Rodolfo Sancho a la familia de Edwin Arrieta

Hace unas semanas, se hizo público el supuesto mensaje que Rodolfo Sancho le habría mandado a Darlin, la hermana de Edwin Arrieta, donde le pedía disculpas por el crimen que había cometido, presuntamente, su hijo. En su visita a España, la colombiana ha leído de forma íntegra la carta que le escribió el actor. "Hola Darlin, soy Rodolfo Sancho, padre de Daniel Sancho. Lo primero quiero darte mi más sentido pésame a ti y a toda tu familia. Mi alma está con vosotros. No tengo palabras para expresar el dolor que siento con esta situación, no quiero ni imaginar lo que estáis sintiendo vosotros. No sabes cuánto lo siento, estoy destrozado. Es obvio que mi hijo tuvo algún tipo de brote psicótico o que tenía alguna enfermedad mental que nunca había aflorado. Pero, sin duda, no hay disculpa ni perdón para lo que ha hecho. He preferido escribir en lugar de llamar por miedo a que no fuera el mejor momento. Si quieres que hablemos estoy en tu disposición en este número. Estoy destrozado y con el corazón roto. Espero que tarde o temprano encontréis la paz en vuestros corazones, yo no sé si volveré a encontrarla. De nuevo, mi más sentido pésame a toda su familia. Estoy sin palabras. Quedo a su disposición, estoy sin palabras", leía.

