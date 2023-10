Carmen Lomana revela por qué María Pombo está enfadada con ella

Carmen Lomana ha explicado cómo conoció a María Pombo en un desfile de moda celebrado en Madrid tras su ruptura con Álvaro Morata. En los últimos años han coincidido en distintas ocasiones en actos públicos, pero la relación se torció por un motivo concreto. La socialité ha dado todos los detalles del enfado de la influencer coincidiendo con la boda de su hermana, Marta pombo, con Luis Zamalloa. La pareja se ha dado el "sí, quiero" por lo civil este sábado, 21 de octubre, en un exclusivo pajar de montaña situado a las afueras de Madrid.

Durante su intervención en la 'Cope', Carmen Lomana ha asegurado que María Pombo se molestó mucho con ella. Todo a consecuencia de unas declaraciones que realizó en su momento cuestionando la exposición que hacía de su hijo en las redes sociales. "Me cae muy bien, pero critiqué que sacara al niño recién nacido en sus brazos cantando la cucaracha con una aplicación que se le veían los dientes y todo". Este fue el principal motivo del enfado de la influencer. Carmen Lomana subrayaba que no le gustó nada aquello: "Me pareció terrible. Yo veo que eso ha hecho mi madre cuando nazco y digo, 'pero, ¿tú estás pirada?' Mucha gente que se rio, pero creo que a los hijos hay que respetarlos", indicaba tajante.

Así se conocieron Carmen Lomana y María Pombo hace ocho años

El primer encuentro entre la influencer y la socialité tuvo lugar en un desfile de moda en 2015 cuando ella acababa de dejar su relación con el futbolista Álvaro Morata. "Ella estaba muy triste. Yo le dije: '¿Qué te pasa?'. Ella me dijo que le había dejado su novio futbolista. Ahí empezó todo. Ahora conmigo está enfadada. ¿Qué raro suena todo, verdad?". Carmen Lomana ha destacado que siempre le ha caído muy bien la joven y hasta su enfado habían mantenido una relación cordial en los distintos actos en los que han coincidido en estos años.

María Pombo es una de las influencers más destacadas de nuestro país. Cuenta con 3,1 millones de seguidores que siguen al detalle todos sus movimientos a golpe de click. La joven se casó con el empresario Pablo Castellano hace cuatro años en el municipio cántabro de Castañeda. Tienen dos hijos Martín, de 2 años, y Vega, de 4 meses. Los niños se convirtieron en protagonistas inesperados de la gran boda de su hermana. La orgullosa mamá compartía un tierno vídeo del momento en el que su hijo mayor eclipsó todas las miradas durante la ceremonia. El niño, perfectamente conjuntado con su hermana con un peto en tono menta, tuvo que empujar el coqueto cochecito de mimbre donde descansaba su hermana ante la atenta mirada de los invitados.

