Carmen Lomana, 'recluida' en casa por culpa de Ágatha Ruiz de la Prada

Carmen Lomana y Ágatha Ruiz de la Prada llevan semanas cruzando acusaciones, algo que ha hecho que la primera de ellas no pueda más y haya dicho basta. Si hace unos días confesaba que "padecía ansiedad" y estaba tomando psicotrópicos para calmar ese estado, ahora ha confesado que ha estado encerrada en casa para no tener que comentar nada relacionada con la diseñadora más colorida de nuestro país. Carmen Lomana ha reaparecido en la Plaza de Oriente de Madrid, acudiendo a paso ligera al Teatro Real, donde tenía lugar el estreno de la ópera 'La nariz', disponible hasta el 30 de marzo. Tras encontrarse con la prensa, ha tenido que responder a las preguntas relacionadas con Ágatha, a pesar de que estas no eran de su agrado. Ha confesado que se ha mantenido "recluida en casa" durante unas semanas para no tener que hablar de ella. ¿Quieres escuchar sus declaraciones completas? No te pierdas el siguiente vídeo y ¡dale al play!

Vídeo: Europa Press

Tal y como se puede ver en el vídeo que hay sobre estas líneas, Carmen Lomana ha confesado que a pesar de que "estos días no he salido, precisamente, no he ido a nada de lo que me han invitado porque no tenía ganas de que me preguntaran tanta tontería", ya ha superado su bajón anímico. "Yo ya lo he olvidado", dice al respecto y confiesa que "no estoy baja, eso me duró un día y medio".

Sin embargo, durante su última aparición en televisión, que tuvo lugar en 'Espejo Público', confesó estar sobrepasada por la situación que estaba atravesando por sus disputas con Ágatha Ruiz de la Prada: "Me dan ganas de llorar cada vez que la veo. Tengo muchos defectos, pero soy una persona muy noble y no le haría daño a nadie", relató por aquel entonces sobre el origen de sus desavenencias. "Cuando se puso como una pantera, le dije por favor no sigas poniendo verde al padre de tus hijos. Ahí fue cuando me bloqueó", anunció.

Ágatha Ruiz de la Prada se sentó en un plató y aseguró que Carmen Lomana le causaba "rechazo"

El pasado 24 de febrero, la diseñadora se sentaba en el plató 'Deluxe' y aclaraba cuál es su relación con la socialité. La exmujer de Pedro J. Ramírez no dejaba muy bien parada a quien creíamos que era su amiga. "Nunca ha sido amiga mía. Ella me causa rechazo", decía. "No me fiaba de ella, siempre me ha causado desconfianza. Siempre la he tratado bien, ha mejorado mucho. Cuando yo la conocí era mucho más mayor que ahora. Ha mejorado con el tiempo y es una mujer que se maquilla genial. Tiene trajes muy bonitos".