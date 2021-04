Carmen Lomana publicó un tuit que ha sido muy criticado en el que hablaba del estilismo de Julia Janeiro, la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario

«Que alguien le diga a Julia Janeiro que no se puede ir vestida de negro con escote hasta la cintura un Domingo por la mañana…solo tiene 18 años y está enseñando demasiada carne. No se puede ser más vulgar. Maquillaje, uñas, un horror», con estas palabras Carmen Lomana se ha visto envuelta en una polémica. La socialité hablaba así de Julia Janeiro, la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario que acababa de cumplir la mayoría de edad. Desde este domingo, día que despixelamos a la joven, ha acaparado el foco mediático en más de una ocasión y cualquier gesto que hace o cosa que dice es analizado al detalle. De hecho, hasta Carmen Lomana se fijó en la vestimenta que eligió Julia Janeiro para dar la bienvenida a sus 18 años.

El comentario de Carmen Lomana por el que recibió muchas críticas

Este comentario a Julia Janeiro hizo que Carmen Lomana recibiera un sinfín de críticas y aparecieran grandes defensores a favor de la hija del torero y la odontóloga. Incluso este lunes, Belén Esteban quiso lanzar un órdago a favor de la joven y criticó la actitud de Carmen Lomana con ella. A pesar de esto, la socialité, que apareció este lunes en la noche en el Teatro Real, sigue reafirmándose en su polémico tuit. Puedes ver las declaraciones de Lomana en el siguiente vídeo. No te lo pierdas y dale al play.

Vídeo: Europa Press

Tal y como asegura la socialité en el vídeo que hay sobre estas líneas: «Era un domingo por la mañana y ese vestido es totalmente inadecuado. Si fuera por la tarde noche me parece estupendo y, amante del protocolo y la etiqueta como es. A estas niñas tan jovencitas hay que enseñarlas a vestir», ha asegurado Lomana. Además, confiesa que tiene su derecho en dar su opinión libremente: «Estamos es un país donde podemos expresar nuestras opiniones, me imagino ¿no? Como ahora parece que todo es al revés…».

La socialité se enfada con la prensa por sus críticas al estilismo de Julia Janeiro

Finalmente, un poco enfadada con la prensa ha espetado lo siguiente: «Lo que quiero es que me dejéis en paz. Y que pueda ser libre de expresar lo que yo quiera y no tengo por qué justificarme. Ese vestido era totalmente inadecuado para una niña de 18 años un domingo por la mañana para salir a comer».

Además, por la noche, al llegar a su casa, volvió a compartir un tuit donde decía lo siguiente: «He salido del Teatro Real y estoy asombrada de que algunos no entiendan que le he dado una clase de cómo no vestirse para un almuerzo de Domingo, seguro que Julia que es Monísima me lo agradece. Puedo enseñarte mucho más si ella quiere 😘».