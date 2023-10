Carmen Lomana arremete contra Pilar Vidal: "Hemos perdido una gran actriz"

Vídeo: Europa Press

La polémica estaba servida desde el minuto uno en el que la periodista Pilar Vidal contó que Carmen Lomana la había llamado gorda durante una reunión de 'Espejo Público'. "Me ha llamado gorda, que lo sepa toda España. La señora Carmen Lomana que va de paz y super educación me ha llamado gorda. Lo has hecho a propósito, lo ha visto todo el mundo", afirmaba entre lágrimas. La socialité ha negado la la versión de su compañera. "Ella ha dicho cosas que yo no he dicho. No voy a perder ni un minuto desmintiendo mentiras", afirmaba tras desfilar para Dominnico.

Carmen Lomana expone su versión y niega haber llamado gorda a la periodista Pilar Vidal

La socialité aclaraba que el incidente se produjo una hora antes de la emisión del programa durante una reunión interna entre compañeros. "Nos dijeron que iba a haber un tema controvertido sobre la obesidad. Nos preguntaron nuestra opinión. Yo una de las cosas que dije fue que cada uno si está feliz que vaya como quiera, pero objetivamente tener exceso de grasa no es bueno. Ella estaba allí, le dije 'perdona si te molesta, Pilar, simplemente es una opinión'. Yo no dije gorda, lo que pasa es que como me estaba mirando así...". Además, Carmen Lomana ha aclarado que no está en pie de guerra contra Pilar Vidal y dudaba de la veracidad de sus lágrimas delante de los focos: "Tardó dos horas en ponerse a llorar. Hemos perdido una gran actriz".

Mientras que Pilar Vidal se mostraba muy afectada por lo sucedido y espetaba lo siguiente a Carmen Lomana: "Tú no sabes si detrás de cada persona que tiene sobrepeso hay un problema hormonal, de salud mental o de medicación. No lo sabes porque vives en tus mundos de yupi".