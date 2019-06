Carmen Lomana asistió la pasada semana a una merienda y una mesa redonda organizada por Jesús Reyes en el centro de estética Alexandra Arraez en pleno corazón de Madrid. Un total de seis mujeres se reunieron para romper tópicos y estigmas como el que llevamos años arrastrando y que afirma que una mujer bella, que rinde culto a la estética o la belleza no puede ser inteligente, tener un poder de influencia o ser una empresaria de éxito. Un total de seis súper mujeres junto al lema #ELFUTUROESNUESTRO. Junto a Lomana estuvieron Maya Hansen, Paquita Torres, Lola Ortiz, Montse Suárez y Paula Gómez.

Allí tuvimos la oportunidad de hablar con Carmen Lomana, que asegura que efectivamente la belleza no está reñida con la inteligencia: «No tiene nada que ver. Puede haber gente muy guapa, tonta o lista; o gente fea, tonta o lista. La inteligencia no se da como un Don que vaya unido al aspecto físico», cuenta.

Carmen Lomana es una de las seis mujeres que asistió al evento

Pero sin lugar a dudas, el tema de conversación que más motivó a Carmen Lomana fue el recordar su paso por la edición de 2015 de ‘Supervivientes’: «Es un viaje interior muy fuerte, pero tienes que tener sensibilidad y fuerza mental para entender que estás viviendo algo maravilloso. La mayoría lo viven como un suplicio. Para mí ha sido la experiencia más bonita, la aventura de mi vida», recuerda de su estancia en los Cayos Cochinos.

Carmen Lomana tiene claros favoritos para ganar esta edición del concurso: «A mí me gusta mucho Carlos Lozano, me gusta Colate, me encanta Mónica Hoyos, que está siendo una superviviente extraordinaria». Pero lo más sonado de esta edición de ‘Supervivientes’ está siendo Isabel Pantoja, como concursante estrella del concurso. Algo que Lomana no comparte: «No me parece ningún fenómeno ni tampoco me parece ningún ejemplo a seguir. Yo la veo a ella todo el día sentada, tumbada y exigiendo. Allí no hay clases sociales. Da igual que seas Isabel Pantoja o un obrero», confiesa.

A la socialité no le está gustando nada el concurso de Isabel Pantoja

«A mí Isabel Pantoja no me está gustando. Me parece arrogante y saca el dedo ese horrible que parece ET y se pone a decirle al niño este tan mono, a Omar… A mí me da una ternura. Le da cien mil vueltas en ternura, en educación y saber estar. Y le habla de la hija… lo que tiene que hacer es educar a su hija», sentencia sobre el concurso que está realizando la tonadillera.

Aunque Isabel Pantoja no es la única que se ha llevado la peor parte: «Tampoco lo he visto mucho, pero hay una chica que se llama Violeta que no puedo soportarla. Agresiva, maleducada, desagradable, malcriada, caprichosa, bipolar. Es un ser francamente desagradable. A pesar de que es muy guapa, pero insoportable», cuenta.