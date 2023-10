Carmen Lomana explica por primera vez cómo vivió desde dentro el asalto a su casa

Carmen Lomana ha sufrido en sus carnes uno de los episodios más duros de su vida después de que sufriera un asalto en su casa mientras ella estaba dentro. Apenas unas horas después de este desagradable suceso, la 'socialité' ha querido desvelar cómo se dio centa de que unos ladrones encapuchados habían entrado en su casa para robarle. "Estoy en shock y asustada porque esta noche casi no he dormido porque se me venían las imágenes a la cabeza", desvela una preocupada Carmen, que no termina de creerse lo que ha pasado.

Ella estaba vistiéndose en el momento en el que notó unas ruidos extraños: "Yo estaba tan feliz con Kiss Fm puesto, arreglándome, maquillándome y digo, estoy oyendo unos ruidos más raros. Estaba al otro extremo y ya cuando oí tanto ruido pensé: 'A ver si se ha abierto una ventana', y cuando salgo, los encuentro. Dos tíos como una torre, uno vestido con un chándal blanco, capucha, la cara tapada y yo no sé cuántos había, yo vi dos", ha empezado explicando Carmen Lomana.

Carmen Lomana cuenta todo sobre el asalto a su casa cuando ella estaba dentro

Una vez que los vio, los propios ladrones se asustaron: "Yo creo que ellos se asustaron también porque no esperaban a nadie. Entonces, yo pegué un grito horroroso y no sé de dónde me salió a mí la voz, fue horrible. Les dije 'sinvergüenzas, viene la policía ya que la he llamado' y qué le iba a llamar si no me había dado tiempo, pero se quedaron así y ya no sé por qué, me quedé bloqueada, cerré la puerta que daba a donde estaban ellos y me metí en la cocina para llamar a la policía, a los de la alarma y todo el rollo", ha continuado declarando asustada la 'socialité'.

El hecho de que hayan entrado en su casa le ha llevado no solo a reforzar la alarma que ya tenía puesta. También ha tomado la decisión de poner remedio para evitar que vuelva a pasar. De hecho, ha optado por contratar los servicios de un guardia jurado que vigile su casa durante los fines de semana. Tal es el agobio que tiene desde que se produjo el asalto que Carmen ni ha mirado si le falta algo: "Fíjate que ni he mirado si en el salón se han llevado algo, pero yo creo que no. Se asustaron, se asustaron tanto como yo porque pensaban que no había nadie", ha declarado.

La 'socialité' asegura que no ha podido dormir al recordar lo sucedido

Vídeo: EUROPA PRESS.

La Policía Nacional no dudó en acudir hasta la casa de la 'socialité' para llevarla hasta una comisaría para que denunciara. No ha dejado de recibir el apoyo de anónimos, pero también de numerosos rostros conocidos como Isabel Díaz Ayuso, que no tardó en llamar a Carmen tras el asalto: "Muchas gracias a nuestra presidenta que me llamó también para saber cómo estaba, que se había enterado y me llamó anoche, y que conste que yo no soy militante de ningún partido, ¿eh? Me llamó por puro cariño y porque nos conocemos".