Poco a poco, el espíritu navideño está embriagando las calles de las ciudades y, por supuesto, también de sus hogares. Cuando la Navidad llega, todo se llena de luces, de color y de un ambiente relajado y alegre que despierta nuestros mejores sentimientos. Eso sí, también existe cierta rivalidad entre los famosos por ver quién tiene la casa mejor decorada. Una encarnizada competición que se vive en las redes sociales y en la que Carmen Lomana ha tomado por fin partido, después de la insistencia de sus seguidores por que muestre cómo es su casa cuando llega la Navidad.

Carmen Lomana no ha tenido reparos en hacer un pequeño tour por su casa, mostrando cada detalle navideño que decora su hogar. Comienza con el Belén, del que está especialmente orgullosa, quizá porque las piezas que lo componen son piezas de incalculable valor.

La casa de Carmen Lomana no puede estar mejor acondicionada para afrontar las Navidades, dado que en cada rincón de sus estancias hay un detalle que recuerda que estamos en plena Navidad. Desde luces a guirnaldas, del Belén a un gran Papa Noel y, por supuesto, no falta un impresionante árbol de Navidad que ha conquistado a sus más de 265.000 seguidores, que no han sido defraudados tras pedir encarecidamente que su ídolo les hiciese su particular ‘house tour’ navideño.

“Ya está todo vestido de Navidad para compartir con vosotros y desearos todo lo mejor con mucho cariño”, dice Carmen Lomana mientras recorre su salón presumiendo de decoración navideña: “Me habéis pedido que grabe mi Belén, pero no es el típico de casitas, pero a mí me parece muy bonito. Tiene tres Reyes Magos, la Virgen, el Niño es un poco chiquitito, pero está precioso”, se convence ella misma, orgullosa de cómo ha quedado su casa tras la llegada de la Navidad.