La paternidad de Bertín Osborne se ha convertido en uno de los asuntos más comentados de los últimos días. Tanto es así, que rostros conocidos de la talla de Carmen Lomana no han querido dejar pasar la oportunidad de hacer alusión al embarazo de Gabriela Guillén durante la presentación de la película Barbie en España. Un momento en el que la tertuliana ha bromeado sobre el próximo nacimiento del retoño de su amigo: "Si ya tiene varios hijos, para qué quiere tener más. Que se haga una vasectomía y ya está, ya tiene edad para no seguir procreando", indicaba. No obstante, también considera que "no se merece" todas las críticas que están vertiéndose sobre su persona. ¡Dale al play y no te pierdas las declaraciones de Carmen Lomana sobre Bertín Osborne y su inesperada etapa paternal!

Vídeo: Europa Press