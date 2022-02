Carmen Lomana es clara cuando habla y no tiene miedo a que sus palabras causen polémica, pues es meramente su opinión y contra eso poco se puede hacer. Sabe que el tema de Rocío Carrasco está candente en la opinión pública y que los dos bandos se han radicalizado hasta el punto en que parece que no se escuchan y que, se diga lo que se diga, cada cual va a defender a quien considera dueño de la verdad y que las otras versiones o matizaciones son ataques o meras mentiras. Ambos bandos. Por su parte, Carmen Lomana no parece casarse ni con Rociito, ni con sus contrincantes naturales en esta polémica: Antonio David Flores y Rocío Flores. Es por ello que la socialité se siente libre para decir lo que piensa sin miedos, aunque sus declaraciones pueden adentrarla en un nuevo escándalo.

Vídeo: Europa Press

Carmen Lomana se ha mostrado muy crítica con Rocío Carrasco por “el daño que está generando en tanta gente” y subraya lo innecesario que le parece que rompa su silencio después de tantos años con hechos que no hacen más que separarle de sus hijos, especialmente de su hija, Rocío Flores. Ella se ha solidarizado con el sufrimiento que ha visto en la joven en su última intervención en su programa, en el que se rompió tras confesar que la puerta está cerrada para su madre desde hace muchos años y no solo por sus últimas palabras. El suceso que las separó es doloroso para ambas y el hecho de que Rocío Carrasco lo haya aireado le parece un grave error a Carmen Lomana, que considera que “no va a ser feliz nunca”.

A la vez que reconoce que la infelicidad de Rocío Carrasco va a perdurar por siempre, le quiere recordar aquellos puntos positivos en su vida y que pueden ayudarle a superar el rencor y el daño sufrido para poder afrontar una nueva vida lejos de los problemas y los conflictos: “Ya tiene a su Fidel, todo lo que quiere según ella y veo que sigue igual de infeliz”. Pero Carmen Lomana remata con una apreciación que desglosa de sus numerosas intervenciones en televisión en las que habla sobre su familia, pero se niega a levantar el teléfono para tratar esas mismas diferencias con ellos personalmente y no de manera pública: “Nunca está preparada para hablar con sus hijos, ni para hablar con nadie, solo quiere el show que está montando”, sentencia la experta en moda y protocolo, que cree que Rocío Carrasco no está acertada en su forma de actuar y no teme ponerlo sobre la mesa a pesar de que el ambiente esté radicalizado y se expone a una oleada de críticas.

