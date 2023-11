Carmen Lomana califica de “vulgar” el documental de Isabel Preysler

"Tengo curiosidad por verlo, pero tampoco especialmente...", confesaba Carmen Lomana ante el estreno del documental de Isabel Preysler. Sin embargo, la empresaria no se ha cortado un pelo a la hora de opinar abiertamente sobre lo que le ha parecido lo poco que ha podido ver hasta ahora. Ha asegurado que "hay que hacer algo de lujo de verdad, no cosas tan vulgares", refiriéndose a una escena en la que Isabel aparece un día normal desayunando en su casa. "Desayunando con una bata estampada que hacía juego con la cortina", señala la socialité, "tampoco me sorprende nada, yo creo que Isabel es la gran desconocida, sabes, es conocida de reportajes... pero como persona, mujer, tampoco es tan conocida". Si algo está claro es que Carmen e Isabel no son las mejores amigas: "Somos conocidas, ella me gusta como me gustan muchas otras, pero creo que la gente se va a quedar "¡Oh!" y no, ella es muy normal", confiesa la empresaria, que tiene claro que a ella no le interesa hacer un documental sobre su vida porque "ya todo el mundo los hace".

Vídeo: Europa Press

"Me gusta Isabel, pero no es un ejemplo ni como icono de estilo", asegura Lomana

Durante el programa de esta mañana de 'Espejo Público', Carmen también ha querido lanzar su opinión sobre Isabel: "No entiendo la fascinación por esta mujer, a mí no me gustan las mujeres que son algo solo por ir colgadas del brazo de alguien importante". Pese a todo, asegura que "me gusta Isabel, pero no es un ejemplo para poner a las mujeres españolas ni como icono de estilo. En el momento en el que tienes que tener una estilista es que no tienes tu propio estilo". Algo con lo que no ha estado de acuerdo, en absoluto, su compañera de plató Pilar Vidal. "Isabel ha sido una imagen muy importante de muchas marcas, tiene una faceta solidaria... otra cosa es que no lo publique a los cuatro vientos", ha señalado.

La colabora de 'Espejo público' no ha dudado en criticar, incluso, la vajilla que utiliza para su desayuno: "Utiliza un plato más grande que la taza...", esto me ha parecido lo peor. Algo que le han reprochado algunos de sus compañeros: "Si hubiera desayunado como la reina de 'The Crown' lo hubiéramos criticado, ella desayuna como una persona normal". La propia Pilar Vidal asegura que Isabel tiene en su casa un 'segundo vestidor' con toda su vajilla, servilletas de hilo... y que es algo que también mostrará en el esperado documental. ¿Qué más podremos ver de la 'reina de corazones'? Pues desde qué desayuna cada mañana (que ya os desvelamos que es agua caliente, semillas de lino, vitaminas y zumo de pomelo) hasta cómo es la relación que guarda con su familia.

El lado más íntimo de Isabel Preysler, en su documental de Disney+

En el esperado documental, que se estrena el próximo 5 de diciembre en Disney+, podremos disfrutar de una Isabel Preysler 'de andar por casa', escuchando sus vivencias más personales e íntimas y acompañándola en una Navidad diferente tras su ruptura con Mario Vargas Llosa. 'Isabel Preysler: Mi Navidad' mostrará el lado más desconocido de Isabel, a quien estamos acostumbrados a ver sobre las alfombras rojas y photocalls y ahora se abre en canal desde el sofá de su casa.

Coincidiendo con la época navideña, la madre de Tamara Falcó abre las puertas de su casa y sienta a los espectadores alrededor de su mesa para compartir anécdotas y momentos para el recuerdo. Este documental no solo nos permitirá conocer cada rincón de la casa de la 'socialité', sino que nos adentra en su mundo cotidiano, sus afectos, manías, aficiones... Como la de estar "sola" durante algunos momentos, una necesidad que ha confesado tener pese a estar en pareja, o la de "no empezar el día hasta que termine de desayunar". En esta última es muy estricta, y es que confiesa que no le gusta que le hablen mientras desayuna, aunque "mis hijas no lo respetan". También nos desvela cómo se desenvuelve Isabel de puertas para dentro, cuando está rodeada de su familia, sacando su lado más cariñoso, sobre todo con sus nietos, con quienes "se me cae la baba porque son una cosa muy especial", tal y como confiesa ella misma, en definitiva, en este documental podremos ver cómo es Isabel Preysler cuando nadie la ve.