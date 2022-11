Ninguneada. Así se sentía Carmen Lomana cuando decidió hacer pública su marcha del programa de Sonsoles Ónega. La, hasta ahora, colaboradora de ‘Y ahora Sonsoles’ usaba sus redes para explicar a sus seguidores uno de los principales motivos de su marcha: “ Entré al final, y como si no existiese. La directora no me quiere, prefería que me lo hubiese dicho en vez de ningunearme”, confesó tajante. Una confesión que ha hecho correr ríos de tinta desde que la publicase ayer en su Instagram. Todo el mundo quiere saber qué ha pasado y SEMANA ha podido hablar con ella: “En la vida hay que ser coherente, donde no estás a gusto y donde no te quieren, pues no hay que ir”, comienza diciendo la socialité.

Consciente de que su manifestación pública ha causado gran revuelo tiene muy claro por qué decidió hacerlo de esa forma: “Publiqué el post porque mis seguidores me empezaron a preguntar. Dije: “Esto fue lo que pasó y ya está”, no hay que hacer más lío de nada. Es una cosa muy normal. En ese programa no estaba a gusto, Sonsoles es maravillosa y la gente del equipo me ha atendido muy bien. Pero a habido cosas… que no”. ¿Cuáles son esas cosas?, repregunta este medio. A lo que Lomana responde alto y claro, sin titubeos: “¿Yo a qué vengo aquí?”, me dije. ¡Si ni siquiera me habían enfocado! Osea.. no. Es que Patricia Lennon no me quiere, ella sabrá por qué me tiene fobias. Ya me había pasado en el anterior programa. Entonces me di cuenta y dije. “No, mira. Yo para venir aquí de florero, no”. Tengo muchas cosas que hacer y mucho que decir”, explica en su conversación con SEMANA.

La presentadora, Sonsoles Ónega, a la que Carmen tiene mucho cariño, en su último día en el plató del programa, le confesó: “Has hablado muy poco, tenemos que solucionarlo”. Este momento, Carmen tomó conciencia de que su descontento era una realidad: “Fue todo muy feo. Yo para eso me voy a mi casa, me voy con mis amigos al cine o hago lo que me da la gana y me voy a otro programa. Lo que no puede ser es que te tengan ahí… No te saquen, te saquen al final. Luego no me dejaron hablar, me sacaron una luz y una electricidad… Bueno, un disparate, todo un disparate”, nos dice.

Pero, ¿Le ha escrito alguien del equipo tras su confesión pública? Es una de las preguntas obligadas y Carmen tiene muy clara la respuesta: “Me han escrito compañeros y amigos, eso sí. Pero si te estás refiriendo a la dirección, no. No me ha escrito”. Aunque no duda en puntualizar que “con Sonsoles estoy agradecida a muerte, porque ella ha peleado porque yo estuviese ahí”.

Aunque todo esto le provocó, en ese momento, un gran disgusto, nos confiesa que fue momentáneo y es que para ella “la felicidad no es estar o no estar en un programa, si no trabajar a gusto”. Por eso lo último que quiere es “hacer daño a la cadena ni a Sonsoles”. Así las cosas, el jueves que viene continuará su andadura en Antena 3 colaborando, como viene haciendo hasta ahora, en Espejo Público. La historia de Carmen Lomana en ‘Y Ahora Sonsoles’ parece haber llegado a su fin, aparentemente, para siempre.