Carmen Lomana celebra su cumpleaños: desvelamos su verdadera edad

4 ¿Hay algo que el paso del tiempo te haya cambiado?

Pues mira, creo que me he vuelto más floja para el frío, por ejemplo. Yo antes en Asturias y en San Sebastián me bañaba aunque estuviesen cayendo chuzos de punta. Y ahora no. Para eso me he vuelto un poco más perezosa. Ah, y otra cosa: cuando eres joven no hablas del tiempo, no te importa para nada. Cuando te vas haciendo mayor, sí. La gente mayor habla del tiempo sin parar.