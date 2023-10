Carmen Lomana carga de nuevo contra Pilar Vidal: "Tener exceso de grasa no es bueno"

La guerra entre Carmen Lomana y Pilar Vidal continúa casi una semana después. La 'socialité' parece no querer poner fin a su guerra con la periodista, sobre todo porque ha echado más leña al fuego: "Yo no he dicho jamás esa palabra, que ya no se puede nombrar. Pero esa palabra yo jamás la dije, nunca. Simplemente estábamos en una reunión interna antes del programa, una hora y media antes y nos dijeron que iba a haber un tema controvertido sobre la obesidad. Nos preguntaron la opinión, y una de las cosas que dije, a mí cada uno si está feliz que vaya como quiera, pero objetivamente tener exceso de grasa no es bueno". Como no podía ser de otra manera, estas nuevas palabras de Carmen tampoco han sentado bien a Pilar, que le ha contestado desde el plató de 'Espejo Público'.

Pilar Vidal ha reaparecido este lunes y ha querido dejar claro que no le tiene miedo a Carmen Lomana: "Ahora Carmen niega lo que me ha dicho, que es una evidencia. Decírmelo, me lo dijo. No solo me lo dijo, es que insistió en eso. Puedes llamarme gorda o decir que mis kilos tal... Mis lágrimas fueron reales", ha querido dejar claro la periodista.

La periodista ha vuelto al plató de 'Espejo Público' y ha sido más rotunda que nunca

Carmen Lomana prefiere que esta guerra termine y así lo ha vuelto a dejar claro: "Yo no voy a enterrar ningún hacha de guerra, yo no tengo hacha. Es ella la que ha dicho cosas que yo no le he dicho. Pero bueno, que me da igual, que es que no voy a perder ni un minuto desmintiendo mentiras, ¿no?", ha terminado diciendo la 'socialité' y colaboradora de televisión, cansada del revuelo mediático que han provocado el cruce de declaraciones que llevan días dedicándose.

Días después de que se produjera el altercado en directo, Carmen ha tenido tiempo de reflexionar y tiene claro que no la llamó "gorda". "Y ella estaba allí y digo, Pilar, perdona si te molesta, pero simplemente es una opinión. Pero yo no dije gorda, lo que pasa es que como me estaban mirando así, bueno, dije, perdona. A mí me pueden llamar flaca, vieja, abuela, no sé cómo lo hacen, porque es la única revolución que está pendiente de hacer, la edad, por lo visto", se jutifica. Hay que recordar que todo ocurrió en una reunión de contenidos, pero Pilar no se rompió hasta que no llegó al plató, algo que llamó especialmente la atención de Carmen: "Y tardó dos horas casi en ponerse a llorar. Hemos perdido a una gran actriz".

Pero pongámonos en situación. La 'socialité' fue acusada de haber hecho un comentario sobre el físico de Pilar Vidal en la reunión de contenidos que hace el programa cada día. Algo que no sentó nada bien a la periodista y que provocaba incluso que estallara en lágrimas. Carmen Lomana dedicaba unas palabras poco agradables sobre Pilar, algo que por supuesto no sentó bien a la periodista: "Me ha llamado gorda, que lo sepa toda España. La señora Carmen Lomana que va de paz y súper educación me ha llamado gorda. Lo has hecho a propósito, lo ha visto todo el mundo", empezaba diciendo Pilar.

Carmen Lomana, sobrepasada, no dudó en defenderse, diciendo que su comentario no lo había hecho con intención. Pilar Vidal quiso seguir comentando: "Tú no sabes si detrás de cada persona que tiene sobrepeso hay un problema hormonal, de salud mental o de medicación. Entonces, como no lo sabes, como vives en tu mundo de yupi", declaraba rotunda con lágrimas en los ojos. Carmen quiso contestarle: "Yo no te he insultado, no mientas, no vengo aquí a discutir".