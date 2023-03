Carmen Lomana carga contra Isabel Preysler: "La han operado muy mal"

Carmen Lomana ha visitado el plató de 'Espejo Público', donde ha hablado de todos los frentes que tiene abiertos en el terreno personal. No solo ha hablado de su guerra con Ágatha Ruiz de la Prada, que lleva semanas dando que hablar. También ha dedicado unas palabras de lo más duras a Isabel Preysler, un rostro que está muy de actualidad.

De ella ha contado que nunca ha tenido ninguna diferencia, pero sí que le ha dedicado unas palabras sobre sus operaciones estéticas: "Preysler ha sido una seductora, pero ya no es lo que era. Por desgracia la han operado muy mal", le dedica como zasca. Estas palabras llegan después de que hablara de ella con dureza: "Ha conseguido destrozarse la nariz y la cara", dijo en alguna ocasiones.

Ha sido muy dura al hablar de sus operaciones estéticas

Cuando se dejó de ver en 'Fiesta, Carmen Lomana dedicó estas palabras a sabiendas de que hay muchas personas que así lo piensan: "Sois muy cínicos, pero pensáis lo mismo... Defendéis lo indefendible. Todas hemos comentado '¡qué pena, qué mal operada está!'. Porque hay gente maravillosamente operada y otros, pues no sé. Han tenido mala suerte y a eso me refería. Todo el mundo lo comenta porque era monísima, ideal, pero no a golpe de estropearte tú misma".

De este se llegó a la conclusión de que Carmen no tiene una buena relación con Isabel Preysler. La colaboradora de televisión reveló que no se lleva mal, "no tengo nada en contra de ella, simplemente comento lo que veo y ella, o su hija o el novio, están continuamente dado noticias divertidas. Antes en la corte había bufones, ahora tenemos mucha gente", recalcó.

La guerra con Ágatha le está superando

Otro frente que tiene abierto y que le está superando es la guerra abierta con Ágatha Ruiz de la Prada. Ya no puede más y asegura que le está superando: "Se puso como una pantera. Yo quería que hiciéramos las paces. Si quiere hacer las paces que venga a mi casa. Llevo 15 días con esto, esto no me ha pasado nunca. Tengo una vida tan normal. Es que no hay una cabeza buena. Una persona a la que le he hecho favores, que la he tratado con mucho respeto. ¡Esto es bullying lo que me están haciendo!", ha declarado entre lágrimas.

Esta situación le ha llevado incluso a medicarse para poder dormir: "Lo único que quiero es que esto desaparezca de mi vida. Tengo ansiedad y estoy tomado Lexatin, y nunca me he tomado. Nunca he fumado, nunca he bebido, nunca me he emborrachado. He pasado momentos duros, pero que me hagan esto", termina diciendo sin querer añadir nada más.