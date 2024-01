Carmen Lomana estalla como nunca contra Bertín Osborne

"He decidido que no voy a ser padre. Si se confirma que es mío ayudaré". Estas declaraciones de Bertín Osborne sobre el hijo que acaba de tener con Gabriela Guillén hacían arder las redes. Eran muchos los que estallaban contra él, aunque el artista no ha querido contestar a las críticas. En la misma semana en la que se ha convertido en padre de su séptimo hijo y en el que ha perdido a uno de sus mejores amigos, Arévalo, Bertín se ha contagiado de covid. Es este precisamente el motivo de peso por el que no irá al tanatorio del humorista, lo que no ha evitado que se sigan escuchando cientos de comentarios negativos hacia él. El último llegaba de la mano de Carmen Lomana.

La socialité se ha mostrado indignada tras escuchar a Bertín Osborne. No da crédito a sus incendiarias palabras, mucho menos a que se haya desentendido de su reciente paternidad. Aunque está dispuesto a hacerse las pruebas de paternidad que confirmen que el pequeño es suyo, Gabriela no quiere saber nada de él. Una difícil situación sobre la que Lomana se ha pronunciado este jueves en 'Espejo Público': "Una falta de empatía, educación...una mujer que acaba de ser madre, es un inconsciente. Si no quieres ser padre toma medidas". Era poco después cuando aseguraba que "toda esta historia le parecía una locura y un disparate".

La opinión de Carmen Lomana ni mucho menos es aislada. Otros tertulianos, así como espectadores han cargado contra él tachándole de "irresponsable" al renunciar a ser padre. El cantante de momento tan solo se ha limitado a decir que si hay vínculo genético ayudará en su manutención, pero nada más. Sí ha tenido buenas palabras hacia su ex, Gabriela Guillén.

Bertín Osborne, recluido en casa: no irá al tanatorio de Arévalo

El cantante de rancheras ha comunicado que se ha contagiado de covid y que su estado de salud está empeorando, por lo que ha tomado la decisión de quedarse en su hacienda de Sevilla. No tiene pensado darle su último adiós a Arévalo, a quien le unía una estrecha relación. "Ha enviado a algunos trabajadores para decirlo. No va a poder ir a Valencia para darle su último adiós", ha comentado una reportera del programa de Antena 3.