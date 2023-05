Carmen Lomana adelanta los resultados del tumor que le extirparon: "No había células malignas"

Carmen Lomana volvía a televisión tras unos días de ausencia muy feliz. Hace una semana la colaboradora reveló los motivos por los que se había ausentado de 'Espejo Público': una operación de urgencia para retirarle un tumor. Se encontró un bulto detrás de la oreja y su médico le aconsejó que se lo quitara para analizarlo con mayor tranquilidad. Así acudió el pasado 4 de mayo a la Clínica Ruber para ser intervenida lo antes posible. Después de unos días de espera ya está más tranquila con los resultados en la mano. Ahora sabe que está todo bien: "La biopsia ha salido que no había células malignas".

Vigo es el lugar que le está ayudando a recuperarse de este susto: "Me estoy recuperando muy bien. Me han dado la gran alegría". Está muy agradecida por haber podido darse cuenta a tiempo de esto a pesar de que dejó pasar el tiempo. "A lo mejor tardo un mes más y no sé qué hubiera pasado", reconoce. Como personajes públicos saben que la exposición mediática de sus propias experiencias puede servir de ejemplo y se congratula por ello. La situación de dicho tumor generaba dudas sobre lo que podría ser en realidad: "Me hicieron una resonancia. Es un tumor en la carótida y es muy grave. Si no lo cogemos a tiempo hace metástasis en el cerebro".

"Los médicos me han dado las gracias porque les están llamando al verse un bulto. Solo por eso ya merece la pena haberlo dicho", pedía en directo ante la atenta mirada de sus compañeros de Atresmedia en plató. Son muchos los mensajes que ha recibido durante esta complicada espera. Para todos ellos solo tiene palabras de agradecimiento, incluso para aquellas personas con las que ya no contaba y que se han puesto en contacto. Entre ellas se encontraría Agatha Ruiz de la Prada, con quien ha mantenido discrepancias públicas en los últimos meses. Era Cósima, hija de la diseñadora, la que anticipa el interés de su madre por mandarle un mensaje. Para ella solo tenía buenas palabras: “Es la hija que me hubiera gustado tener”. Es un buen momento para acercar posturas y dejar rencillas atrás. "Estaría feliz que me escribiera, no me gusta estar enfadada con la gente. Le voy a dar la enhorabuena por su premio en Madrid. ¡El milagro de San Isidro!", comentaba.

Carmen Lomana: "Cuando vinieron a buscarme, me rompí. Empecé a llorar de angustia"

"Fue a las 8 de la mañana del jueves. Estaba muy animada y quería estar porque creo que todo en la vida es cuestión de actitud", relató Carmen Lomana sobre esa operación para extirpar el tumor. Antes de saber que no había problemas con el bulto, la incertidumbre la supera: "Cuando vinieron a buscarme para la intervención, me rompí. Empecé a llorar de angustia, de miedo, de pensar que a lo mejor no salía". Al verse en el plató junto a Susanna Griso no se podía creer todo por lo que había pasado.

"Piensa que hace una semana a estas horas estaba en un quirófano. Si estoy aquí es para dar un testimonio para que una persona se salve", expresó con la seriedad que requiere un tema tan delicado como es la salud. No pudo evitar las lágrimas al reconocer que podía haber sido demasiado tarde, como ha vuelto a hacer en su última aparición. "En el momento que veáis algo raro en el cuerpo...Si hubiese sido algo más, eso se hubiese convertido en cáncer. Me habían hecho una punción, no daban células malignas pero después han encontrado una pelota dentro", explicó.