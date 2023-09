Carmen Lomana aclara cuál es su relación con el ex de Marta Chávarri

Carmen Lomana ha hablado por primera vez del amigo con el que aparece en las páginas de la revista SEMANA. En el nuevo número de nuestra publicación la socialité aparece en un amplio reportaje fotográfico acompañada de Antonio Gutiérrez Marcet, expareja de Marta Chávarri. "Es un amigo, le quiero mucho y ya está, nada más", ha arrancado diciendo cuando se le ha preguntado por su amigo.

Vídeo: Europa Press

La colaboradora no oculta que ambos se conocen desde "hace mucho tiempo". Asimismo, define la relación que mantiene con él como "muy bonita". Lomana confirma que Antonio fue pareja de su amiga, recientemente fallecida, Marta Chávarri: "Efectivamente. Él era íntimo de Marta, en un momento dado fueron novio y siguieron siendo amigos estupendos, nada más, no hay nada más que decir".

"Él no conocía Yanes y vino a verme", confirma Carmen Lomana sobre su amigo especial

Insiste en que no quiere hablar sobre el tema, sobre todo por respeto a Marta Chávarri: "Que no me gusta hablar de estas cosas y menos por respeto a Marta. Le han puesto como novio de Marta y parece una cosa rara. Yo le tengo mucho respeto y hace muy poco que Marta se fue". La empresaria explica que las fotografías fueron tomadas en el Norte de España: "Estaba en la playa. Yo digo, madre mía, me voy a Asturias a Celorio que tampoco es tan conocido, al lado de Yanes (...) Yo estaba en mi casa de Asturias. Entonces él no lo conocía y le apetecía muchísimo conocerlo y nada, vino a verme y a traerme luego a Madrid con Sandra, la empleada de casa que estaba conmigo que sabéis que es mi familia casi".

De su amistad con Antonio, que Carmen Lomana considera "muy bonita", deja claro que son íntimos "de toda la vida". Y sienten un enorme afecto el uno por el otro: "Yo le conozco hace mucho tiempo y siempre hemos tenido una relación muy buena".