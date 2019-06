Carmen Lomana ha sido estafada por 14.000 euros por un hombre que se hizo pasar por un asesor personal de Susanna Griso. Ella ha retirado ahora la denuncia, porque no quiere que entre en prisión

Carmen Lomana no lo ha pasado demasiado bien y es que un estafador le ha sacado 14.000 euros y la treta para conseguir hacerse con su dinero ha ensuciado el buen nombre de Susanna Griso. Tal y como ha explicado la socialite en el programa ‘Buenos Días Madrid’ de Telemadrid, el ladrón se hizo pasar por un asistente personal de la presentadora de ‘Espejo Público’.

El hombre que ha devuelto a Carmen Lomana al calvario es Félix Ramos. Se trata de un supuesto estafador que se puso en contacto con la televisiva estrella para sacarle dinero. Dio en la tecla perfecta al hacerle creer no solo que era asistente personal de Susanna Griso, sino también que tenía una productora propia y ser representante de una emisora de radio.

La estrategia de este hombre para sacarle dinero a Carmen Lomana y que dio sus frutos fue ponerse en contacto con ella para anunciarle que había ganado un premio. Este galardón se le entregaría en Malta, por lo que necesitaba sus datos para comprarle el billete de avión.

“Dame tu número de tarjeta que te saco el billete”, le pidió el estafador a Carmen Lomana, que no dudó en ningún momento en darle la información bancaria necesaria no solo para comprar un supuesto billete de avión, sino también 14.000 euros extra: “Me llaman del banco y me dicen que tengo un descubierto, porque tenía en la visa una gran cantidad de cargos”.

Se ha podido identificar al falso asistente personal de Susanna Griso, porque el hombre compró con la tarjeta de Carmen Lomana hasta en el Mercadona, enviando el pedido a su propio domicilio, el cual, además, no paga, tal y como ha informado la propia afectada. Eso sí, ha decidido retirar la denuncia después de que el hombre la volviese a llamar, porque le explicó su situación y cómo tres años en prisión le arruinarían la vida. “No quería que fuera a la cárcel. Pensé que eso le iba a servir de escarmiento”, sentencia.