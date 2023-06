Carmen, la madre de Belén Esteban, entra en directo en el 'Deluxe'

Después de 14 años en 'Sálvame', por primera vez hemos escuchado a la madre de Belén Esteban, Carmen, entrar en directo en el programa. La colaboradora comenzaba su polígrafo en el 'Deluxe' llamando a un pilar en su vida. "Quiero hacer una llamada de teléfono a una persona muy importante para mí. Ella no sabe que la voy a llamar".

"Hola mamá. Me estás viendo, ¿no? Aunque el médico te prohíba ver a tu hija en la tele porque te pones nerviosa. Estoy con gente que quieres mucho como María Patiño, Kiko Matamoros, Lydia Lozano... Yo mamá, nunca he hecho esto en televisión, lo sabes, pero quiero agradecerte la paciencia que has tenido conmigo durante estos años y todo lo que te has tenido que tragar. Quiero hacerte una pregunta: ¿Para ti qué es 'Sálvame'? Acuérdate que te está viendo toda España", le decía Belén Esteban.

El mensaje de la madre de Belén Esteban

Carmen, de 80 años, ha querido pronunciarse enseguida sobre el fin de 'Sálvame'. "Quiero dar las gracias en mi nombre, también de todas mis amigas y personas mayores a 'La Fábrica de la tele'. Yo voy por el paseo con mi amiga Lupe y todos me preguntan por qué quitan 'Sálvame'. Yo voy a dar las gracias a la 'Fábrica de la tele' por estos 14 años que nos han tenido pegados a la tele", ha afirmado. También ha dedicado algunos tiernos mensajes a ciertos colaboradores, entre ellos, María Patiño. "Le voy a decir que la foto que más cariño tengo es la que salgo con ella bailando el día de tu boda. A Kiko Matamoros le quiero decir que sé que él quiere a Belén. A Carmen Borrego le voy a decir que le dé a María Teresa un beso muy fuerte. Para adelante, para atrás ni para tomar impulso".

Belén Esteban pronto ha interrumpido a su progenitora a lo que esta respondía tajante: "Nada más hablas tú, Belén Esteban", le decía. Además, aprovechaba para recordar que estaba muy orgullosa de ella. "Yo siempre he estado muy orgullosa de ti. Has sacado a tu hija con unos estudios maravillosos. Tienes una hija que es un sol".

Por su parte, Belén Esteban explicaba que su hermano iba a matarla por haber realizado esta llamada en directo, pero subrayaba que necesitaba hacerlo. "Mamá estos minutos te los quería dedicar. Mamá te quiero con locura. Te quería dar las gracias mamá, a ti, a mis hermanos y a mis cuñadas por siempre haber estado a mi lado". Ante la preocupación de su madre por el fin de una etapa en Telecinco, la de Paracuellos advertía: "No te preocupes, 'La Fábrica de la tele' tiene sorpresas".