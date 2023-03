Carmen Jordá rompe su silencio tras ser acusada de supuesto atropello

Carmen Jordá se pronuncia sobre la publicación de la acusación de una trabajadora de un centro de estética de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón contra ella. Según su testimonio, esta señala a la piloto y la acusa de, supuestamente, haberla intentado atropellar hasta en dos ocasiones el pasado 9 de marzo. Ante la gravedad de los hechos señalados ha querido negarlo rotundamente y le parece "absurdo y surrealista que alguien me acuse de atropello". Ya ha puesto en manos de su equipo legal las acciones que correspondan y está pendiente de estas. Sus abogados tienen su plena confianza "para que esto se esclarezca cuanto antes" y no quiere dejar pasar lo que asume que son falsas acusaciones. "Ya he tomado las medidas pertinentes para que estas difamaciones no caigan en saco roto", explica.

Estas acusaciones tienen un trasfondo aún mayor. La deportista ve que "todo lo que han dicho es para intentar desprestigiarme" y que, pese a todo, no lo van a conseguir. Se considera fuerte y luchadora y, como tal, va a llegar hasta el final para que todo esto se aclare. Tal como le ha confesado a Marca la que es ex pareja de Fonsi Nieto, nunca ha tenido contacto con la clínica y la trabajadora más allá de una colaboración puntual. Fue a través de uno de sus perfiles en redes sociales como contactaron con ella para que probara una nueva línea cosmética. Relata que considero aceptable ese ofrecimiento y aceptó visitar la clínica, como así sucedió en su momento. Nunca hubo ningún contacto previo ni más allá al de este tratamiento.

Todo lo que narra esta persona, a su parecer, es absolutamente falso. Sus abogados ya dejaron claro hace tan solo un día a través de un comunicado lo mismo, que estas acusaciones "son absolutamente falsas y carecen de toda correlación con la realidad". Ninguno tiene constancia de que la denuncia se haya hecho efectiva y que están al tanto de todo lo que se señale. No quiere hablar sobre el tema y así se lo ha demostrado a 'El programa de Ana Rosa' ante sus llamadas. La piloto recibía hace un día llamadas de la redacción para que diera su opinión y esta no dudaba en colgarles.

¿Qué habría sucedido, supuestamente, con Carmen Jordá en la clínica de estética?

Es en Telecinco, en 'El programa de Ana Rosa', donde consiguieron acceder a la noticia del conflicto entre Carmen Jordá y una trabajadora de una clínica estética. Apuntaron que "los problemas empezaron desde que entró por la puerta" y que todo habría surgido por, supuestamente, negarse a pagar los 300 euros exigidos por un tratamiento. Ante la negativa que habrían recibido por haber estado dentro de un acuerdo con la jefa, comenzaron los problemas y el "trato vejatorio" por su parte. Una reportera tenía acceso a la mencionada denuncia en donde se narraría que "Carmen Jordá la atropelló en dos ocasiones, de forma intencionada y que después huyó a toda velocidad". La víctima aseguraría, por las palabras del equipo que comentaba la noticia, que "sufre ansiedad, no puede dormir por la noche y le da miedo salir a la calle". Señalaría, además, que los supuestos hechos comenzaron cuando la piloto "arrancó su turismo, accionando la marcha atrás, e impactó contra mi cuerpo en varias ocasiones. Salgo despedida unos tres o cuatro metros y me caí sobre los vehículos que estaban estacionados". La noticia ha extrañado a los que la conocen y saben sobre ella.