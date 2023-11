Carmen Janeiro y Carmen Bazán, juntas en el dolor

Aunque la hermana de Jesulín de Ubrique permanece en un segundo plano en lo que a los medios de comunicación se refiere, el vínculo con su madre sigue siendo inquebrantable. Así lo han demostrado ambas en la última ocasión. Con motivo del Día de Todos los Santos, Carmen Janeiro y Carmen Bazán han acudido al cementerio para visitar la tumba de Humberto Janeiro. Un momento muy triste y especial tanto para la madre como para la hija del que Revista SEMANA ha podido saber todos los detalles, los cuales aparecen reflejados en el último número, disponible en tu kiosco más cercano o en la versión online.

Fue el pasado 1 de noviembre cuando la hermana de Jesulín abandonó la residencia que comparte en Portugal junto a su novio, Luis Masaveu, para viajar hasta el cementerio de Ubrique. Allí descansan los restos mortales de su padre, a quien Carmen ha querido rendir un bonito homenaje colocando unas flores en su nicho y arreglándolo para que permanezca en perfectas condiciones, aunque no lo hizo sola. En todo momento, su madre estuvo a su lado pese a no haber mantenido una muy buena relación con su exmarido en sus últimos años de vida. Un gesto con el que deja entrever que el vínculo entre madre e hija es muy fluido y que, siempre que tienen oportunidad, aprovechan para pasar reencontrarse y recuperar el tiempo perdido juntas.

Carmen Janeiro, en contacto continuo con sus raíces españolas

Llama especialmente la atención que Carmen Janeiro ha sido la única de sus hermanos que ha visitado a su padre en una fecha tan señalada como la del Día de Todos los Santos. Pese a vivir fuera de España, y concretamente a las afueras de Lisboa, la hermana de Jesulín no ha olvidado a su padre en esta especial jornada, en la que sin embargo, ha reaparecido sin la compañía del millonario asturiano Luis Masaveau. Carmen ha querido centrar su atención únicamente en su madre, a quien visita en su casa de El Bosque, Cádiz, con mucha asiduidad. De hecho, ella es la hija que más pendiente está de su salud y quien la acompaña en los momentos más delicados de su vida.

Cabe destacar que han pasado tres años desde que tuvo lugar la muerte de Humberto Janeiro. La triste pérdida del empresario taurino marcaba un antes y un después dentro de su círculo más cercano, y como no podía ser de otra manera, sus cuatro hijos se acercaron al cementerio de Ubrique para darle el último adiós. Sin embargo, no lo hizo Carmen Bazán, de quien se separó en 2003. Es sabido que la relación entre los padres de Jesulín no fue especialmente positiva desde que tomaron caminos separados, motivo por el que la progenitora del torero prefirió que fueran únicamente sus hijos quienes se despidieran de él de manera definitiva. Pero lo cierto es que esto no ha impedido que se acerque el 1 de noviembre a recordar su memoria. ¡No te pierdas las emotivas imágenes que lo demuestran en SEMANA!