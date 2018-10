No, Carmen Gahona y Chiquetete no han roto. Así lo ha asegurado al menos la aludida a SEMANA durante una conversación telefónica después de haberse publicado que ella y el cantante habían decidido poner punto final a su relación, que dura más de diez años. Si bien es cierto que en los últimos tiempos han optado por vivir su historia de una manera mucho más discreta, esto no significa que no estén enamorados y no compartan sus días.

10 Lo niega todo De hecho, a Carmen no le tiembla la voz al asegurar que “no es verdad” que hayan roto e insiste en que están juntos y muy felices. 9 Viaje en pareja “Me pillas camino de Sevilla en el coche, si quieres te lo paso, que está a mi lado”, dice en un momento de la conversación con un punto divertido en la voz. 8 Problemas comunes a todas las relaciones Como en todas las relaciones, la suya tampoco es siempre color de rosa. “Estamos felices, aunque discutimos como todas las parejas“, asegura después de la exclusiva de Cotilleo.es. 7 Así es ella Además de dejar claro que ella y Antonio siguen juntos, Gahona afirma que no es “para nada” una mujer controladora. “Ojalá lo fuera”, cuenta. 6 Una relación no exenta de polémica Carmen siempre ha mostrado su lado más fiero cuando ha tenido que defender su relación, no exenta de polémica en muchas ocasiones. 5 Regular en temas de salud En estos momentos, Carmen no está pasando por uno de sus mejores momentos y no precisamente por un motivo sentimental. 4 Periodo de convalecencia Según explica, ha estado “malita porque me han operado la espalda. Ahora estoy mejor”, cuenta sin entrar en más detalles. 3 Su mejor apoyo El cantante se ha convertido en su mejor apoyo, él es quien la cuida cuando está enferma y quien está a su lado cuando más lo necesita, al igual que hizo ella el pasado mes de febrero, cuando Chiquetete se perdió a su madre, Manuela Pantoja Cortés. 2 ¿Lo explicará en televisión? 1 Siempre ha tenido mucho carácter GAHONA Y PAZ PADILLA

