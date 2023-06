Carmen Cervera aclara el motivo de su enfrentamiento con Nieves Herrero

Vídeo: Europa Press

La publicación de 'La Baronesa', el nuevo libro de Nieves Herrero, ha puesto sobre el tapete las diferencias entre ella y Tita Cervera. Ambas acordaron tiempo atrás que la periodista escribiera la biografía de la baronesa Thyssen, pero tal y como ha contado la comunicadora "todo se torció a mitad de enero del 2023". Según esta, tras su entrevista con Risto Mejide, el publicista le hizo una pregunta "que sirvió de cebo para anunciarla durante toda una semana". Y "eso debió destapar la caja de los truenos entre madre e hijo. Y de forma indirecta, a mí me repercutió. El hecho objetivo es que no seguimos hablando y no volvimos a encontrarnos cara a cara". Aquello las distanció y Tita pasó, casi de la noche a la mañana, a desaprobar el proyecto que Nieves Herrero tenía entre manos. En consecuencia, su libro ya no es de su agrado. Incluso ha anunciado que piensa tomar acciones legales contra ella. No se pierda el vídeo para ver la reacción de la aristócrata cuando se le pregunta por el asunto.

Tita Cervera asegura que el motivo de la disputa con Nieves Herrero no esconde ningún secreto: "¡Qué va!". Asimismo, insiste en que rompió el contrato con la periodista porque la novela no se asemeja a su forma de expresarse: "Me leí cuatro capítulos porque no tiene nada que ver la forma de expresarnos en cuatro capítulos las personas que vimos".