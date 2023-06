Carmen Borrego ya es abuela

Carmen Borrego, por fin, se ha convertido en abuela, por lo que empieza la semana de la manera más dulce. El hijo de la colaboradora de televisión, José María Almoguera, y Paola Olmedo han dado la bienvenida a su primer hijo en común, un bebé muy esperado y que Carmen desea que, en algún momento, vuelva a unir a la familia.

El domingo 4 de junio ingresaba Paola en el Hospital de La Paz de Madrid, donde tenía previsto dar a luz. Una noticia de la que Carmen Borrego se enteró por televisión, lo que deja ver la distancia que existe entre Carmen Borrego y su hijo en la actualidad. Aunque la tertuliana tiene la plena intención de reconciliarse y de que las aguas se templen entre ellos, quiere que pase un tiempo prudencial para dar este paso al frente. Tal y como ha adelantado Lecturas este lunes 5 de junio, la familia ya está de enhorabuena.

Está deseando recibir una llamada para que pueda acercarse y conocer a su primer nieto, un momento muy ilusionante sobre el que recientemente se confesó en televisión. "No voy a hacer un circo", decía Carmen minutos después de conocer que su nuera estaba en el hospital, declaraciones con las que confirmaba que, de momento, no se acercaría al centro hospitalario. Ella prefiere esperar, pues sabe la cantidad de prensa y cámaras que están allí apostados.

Si bien desconoce cuándo y cómo se firmará la paz entre ellos, lo cierto es que Carmen Borrego está convencida de que será "la mejor abuela": "Que no lo dude nadie porque siempre voy a estar". Fue el pasado mes de octubre cuando se destaparon unos audios de Paola hablando de su suegra, donde criticaba tanto a Carmen como a la familia Campos. Precisamente fue este el motivo que separó a Carmen de su hijo, de hecho, desde entonces apenas han mantenido contacto entre ellos. "Las personas rencorosas no pueden tener buen corazón porque el rencor se lo impide, el rencor es odio. Las personas rencorosas no me gustan. Es lo que más miedo me da. Me da miedo por mi hijo", dijo la hija de María Teresa.

Meses después de estas palabras José María Almoguera y Paola Olmedo celebraron la babyshower, fiesta en la que revelaron el sexo del bebé que esperaban, eso sí, sin la presencia de Carmen Borrego. Se supo entonces que era un niño, un bebé que quién sabe cuándo conocerá su abuela Carmen.