Las últimas horas han sido un auténtico maremágnum de emociones para Carmen Borrego. Este lunes, la colaboradora de 'Sálvame' se convertía en abuela por primera vez... aunque no en las circunstancias que hubiera deseado. Su hijo, José María Almoguera, tuvo su primer hijo en común con su mujer, Paola Olmedo, en el madrileño hospital de La Paz. Distanciada de ambos desde hace meses, a la malagueña le ha tocado un hueso duro de roer. Se enteró de que ambos estaban en un centro hospitalario, a punto de ser padres, por la prensa. Unas horas después, su vástago se puso en contacto con ella para avisarla de que el bebé había nacido. Sin embargo, ella no decidió ir a ver a visitar al bebé. "La decisión de no ir la hospital la he tomado yo. No es momento de hacer un circo", reconocía. Quiso ser prudente y dejarlos tranquilos: "Es momento de que ellos estén tranquilos con su bebé". Pero lo cierto es que el verdadero motivo por el que no acudió a ver la carita del retoño es que el cisma que la separa de su nuera sigue siendo abismal. La posibilidad de una reconciliación entre ambas sigue siendo muy lejana. Fuentes cercanas a SEMANA lo confirman: Paola aún está resentida.

Paola Olmedo aún no ha dado su brazo a torcer con Carmen Borrego

La brecha entre Carmen Borrego con su hijo y su nuera se desató en octubre del pasado año, cuando se destaparon unos polémicos audios en los que la esteticista hacía un completo repaso de los miembros del clan Campos. Y no los dejaba bien parados. Hablaba sin filtros sobre "la papada" de su suegra o tildaba a Terelu y a su hija, Alejandra Rubio, de ser "altivas" y "estiradas". Borrego quiso restar importancia a aquellos comentarios: "Para mí lo que me importa es la felicidad de mi hijo y si mi nuera no me quiere, al que tiene que querer es a mi hijo". La verdad es que no pudo frenar el tsunami que vino después.

Y es que todo se complicó aún más cuando Carmen Borrego anunció -mediante exclusiva- que iba a convertirse en abuela. Eso pasó apenas apenas unas horas después de los polémicos audios. Fue la gota que colmó el vaso. Tanto su hijo como su nuera vieron con malos ojos que ella sacara rédito económico a costa de asuntos personales. Y le cerraron la puerta por completo. A lo largo de estos siete meses, la colaboradora ha intentado por todos los medios aproximarse a ellos y conseguir su perdón. A principios del pasado mayo comentó que las cosas estaban más tranquilas en casa... dejó caer que el distanciamiento estaba más cerca. Esto hizo pensar que quizás ambas partes deseaban poner fin a las rencillas. Pero nada más lejos de la realidad. Paola aún no ha dado su brazo a torcer.

El hecho de Carmen Borrego no haya ido al hospital pone de manifiesto que la relación con la nuera sigue siendo inexistente. Esto explica por qué se enteró por la tele de que su hijo y Paola estaban en el hospital, ya listos para el alumbramiento. Explica también porque no ha ido a conocer aún a su nieto. "No lo conozco ahora mismo, pero ya lo quiero", ha admitido. La tensión con la madre de su único nieto dista mucho aún de esfumarse. Por este motivo prefiere ser cauta y mantenerse al margen. "La madre, mi nuera Paola, debe estar tranquila y recuperarse lo antes posible. Precipitarse en estos momentos no es bueno. Y no voy a perjudicar a mi nieto en ningún momento", ha subrayado. "Nadie me ha prohibido nada. Mi decisión es que estén tranquilos".

En estos momentos, Carmen Borrego se debate entre la felicidad y cierta pena. Por un lado está contenta de que todo haya salido bien. "Soy muy feliz de ser abuela", dice. "Mi nieto ha nacido sano, mi hijo está muy feliz". Pero la cara B de esta historia no parece tan halagüeña. Tal y como nos deslizan a esta revista, las cosas en el seno de la familia no son tan fluidas ni cordiales como le gustaría. De momento, solo su hijo se ha mostrado abierto a tender puentes. Ela ha hecho mucho hincapié en esto: "Me enteré por el programa 'Fiesta' de que mi nuera estaba el hospital, pero me enteré del nacimiento de mi nieto por mi hijo... Quiero dejar claro que tengo comunicación con mi hijo". Ahora solo falta que la tirantez con Paola Olmedo llegue a su fin para que por fin se pueda dar la reconciliación total.