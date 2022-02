No es la primera ocasión en la que Carmen Borrego pasa por el quirófano. La hija de María Teresa Campos ya se ha sometido a distintas intervenciones para mejorar su rostro y corregir la papada. La primera de ellas fue hace tres años. Ahora nos ha sorprendido anunciando que vuelve a operarse, nuevamente su objetivo es estilizar la zona del cuello.

«Desde que me la hice hasta ahora han evolucionado mucho las técnicas. Todavía esto se puede mejorar», ha afirmado la colaboradora. También ha explicado que actualmente se someterá a un ‘endolifting’ facial. Una técnica que busca rejuvenecer la zona del rostro y cuello y que consiste en realizar pequeñas incisiones para extraer la grasa sobrante y estirar la piel.

Las operaciones estéticas de Carmen Borrego

Si Terelu Campos siempre ha sido reacia a pasar por el quirófano, no así su hermana. La colaboradora ha repetido en distintas ocasiones la experiencia del bisturí. Una de las más sonadas fue en septiembre de 2018 cuando eliminó la papada con un lifting de cuello. Entonces también se retocó los párpados y las cejas. Una intervención que se anunció a bombo y platillo en ‘Sálvame’ donde colaboraba e, incluso, mostró el resultado durante una sonada entrevista en ‘Sábado Deluxe’. Pocos meses después, en marzo de 2019, precisó de nuevo pasar por el quirófano para retocar ciertos aspectos.

Carmen Borrego nunca ha ocultado sus operaciones estéticas. Todo lo contrario. Acostumbra a hablar abiertamente sobre ellas, también acerca de los distintos retoques a los que se somete para rejuvenecer su rostro. No duda en probar las técnicas más novedosas con el único objetivo de mejorar su imagen.

Mientras que Terelu nunca ha optado por la medicina estética. Ella prefiere someterse a ciertos retoques que no conllevan operación. El año pasado, sin ir más lejos, probó un lifting de brazos sin cirugía con ultrasonidos. Un método con el que buscó combatir los temidos brazos de murciélago. «Estoy harta de taparme con rebequitas o blazers incluso en verano, así que me he hecho un tratamiento», afirmó entonces. Antes había elegido un lifting sin cirugía para mejorar también la papada de su rostro. Una técnica que lleva por nombre ‘Thermage’ con la que se regenera la piel actuando sobre el colágeno y eliminando la flacidez, también las arrugas.

Si hablamos del clan Campos, no podemos olvidarnos de su matriarca. María Teresa se ha operado en distintas ocasiones. La veterana comunicadora se hizo en su momento un lifting cérvico facial para conseguir una piel más tersa. Buscaba corregir el descolgamiento en la zona de la papada. También se sometió a una blefaroplastia para eliminar las bolsas de los ojos, tal y como reveló ella misma en su docu-reality ‘Las Campos’.