Carmen Borrego reacciona a los últimos movimientos de Bigote Arrocet

Carmen Borrego está molesta e indignada a partes iguales. Aunque todavía no sabe cuáles son los planes de Bigote Arrocet tras la muerte de María Teresa Campos, sí que intuye por dónde pueden ir los tiros. Y es que ha llegado a sus oídos "lo que va diciendo por detrás": "Dice que no nos encargábamos de mi madre". Una insinuación que ha cabreado a las hijas de la presentadora de televisión, prueba de ello, sus últimas declaraciones en la capital. Cerca de estallar, la colaboradora de televisión responde a las preguntas del reportero, eso sí, sin esconder lo que le molesta todo lo referente a él.

Vídeo: Europa Press

Carmen Borrego se pronuncia sobre la inesperada visita de Bigote Arrocet a España

Cansada de que se ponga en duda la atención que tanto ella como Terelu tenían con su madre, Carmen puntualizaba en televisión que cuando Bigote y María Teresa estaban juntos ella no necesitaba ningún cuidado extra. Era completamente independiente y no necesitaba gente a su alrededor. "Lo he dejado claro y lo vuelvo a repetir. A los cuidados de mi madre este señor no se puede referir porque llevaba más de tres años fuera de la vida de mi madre. Y, cuando estaban juntos, mi madre estaba activa, trabajaba. ¿Qué cuidados necesitaba en ese momento?", comentaba. No te pierdas qué dice Carmen Borrego en el vídeo que te ofrecemos en este artículo.

El humorista ha regresado a España tras una larga temporada en Chile, pero ¿cuál es la razón por la que ha vuelto? Él de momento ha preferido no desvelarla. Ahora, esta incertidumbre lejos de acercarle a las Campos, tan solo hace que se alejen. Fue en el año 2019 cuando María Teresa y Bigote pusieron fin a su relación después de seis años juntos, una ruptura que terminó de la peor manera. A través de un mensaje telefónico y sin ninguna conversación que explicaría qué había sucedido entre ellos.