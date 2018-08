Última hora sobre la operación estética de Carmen Borrego

5 No llevará faja compresora

Se ha encargado de su operación el Doctor De Benito, uno de los cirujanos más reputados y reconocidos en el sector de la cirugía estética. Tal y como han dicho esta tarde en Sálvame, la hija de Teresa Campos, ya ha sido operada satisfactoriamente de la papada. Además, no tendrá que llevar la faja compresora en el rostro, algo que le preocupaba bastante a Carmen Borrego. Esto se debe a que sus músculos están suficientemente tensados y no la necesita. Una alegría que se ha llevado, pues ella ya dijo que no saldría a la calle con ella.