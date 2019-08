3 La defensa de Carmen ante esta acusación

“Le tengo mucho cariño a José Manuel, pero creo que ha sido un malentendido. Creo que no me expresé bien. Pero no pude confirmar algo que no había ocurrido. Yo solo sabía que había alguien que estaba interesado, no sabía ni la nacionalidad de esa persona”, asegura Carmen Borrego, defendiéndose de la acusación de “topo” de las Campos.