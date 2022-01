Han sido meses muy complicados para Terelu Campos, que ha visto en más de una ocasión como su familia se separaba. Y es que durante este último tiempo, Alejandra Rubio y Carmen Borrego han protagonizado algún que otro desencuentro a través de la pequeña pantalla. Ambas se han mostrado muy críticas la una con la otra. Sus diferencias han hecho que Terelu esté entre la espada y la pared. Sin embargo, parece que han dejado atrás esas rencillas familiares y han decidido reconciliarse. Y es que la Navidad es una época entrañable de recuentros, momentos familiares y con los nervios a flor de piel. Por este motivo, tía y sobrina se han reconciliado y lo han compartido públicamente.

Tía y sobrina dejan atrás sus problemas familiares y se reencuentran

Este jueves 6 de enero, coincidiendo con el Día de Reyes, ambas se han reencontrado en casa de Terelu Campos para comerse el tradicional Roscón de Navidad. A lo largo de la tarde, Carmen Borrego y su marido, Carlos Bernal, llegaban a casa de la colaboradora de televisión para pasar esta mágica tarde juntos. Han comido el Roscón, han intercambiado los regalos y lo más importante, han dejado atrás sus problemas familiares y han cerrado esos capítulos. Prueba de ello es la fotografía que han compartido la propia Carmen y Terelu a través de su perfil de Instagram. «Felices reyes en paz y armonía», escribía Terelu visiblemente contenta por la reconciliación entre su hermana y su hija.

Con esta divertida fotografía, se confirma que Alejandra Rubio, Carmen Borrego y Terelu Campos vuelven a estar más unidas que nunca. El clan Campos ha hecho las paces y ha decidido celebrar el Día de Reyes juntos. A su llegada, Carmen Borrego se encontraba con los medios de comunicación que se encontraban en las inmediaciones de la casa de la colaboradora de televisión. La prensa le preguntaba por sus ganas de reencontrarse con su sobrina tras las desafortunadas palabras que ambas se dedicaron en el paso. «Hombre por supuesto, cómo no voy a ver a mi sobrina con ganas ¿lo dudáis?», respondía de manera contundente. Puedes ver el vídeo íntegro en el siguiente vídeo. ¡Corre y dale al play!

Terelu Campos y Carmen Borrego se reconciliaron en la comida de Año Nuevo

Hombre por supuesto, cómo no voy a ver a mi sobrina con ganas ¿lo dudáis?». Las hijas de María Teresa Campos aprovecharon la comida de año nuevo para firmar la paz después de meses de desavenencias. «Ya era hora», explicó hace unos días Alejandra Rubio. La hija de Terelu reconoció durante su intervención en el programa ‘Viva la vida’ que no se esperaba esta reconciliación. «No estaba planeado, lo estaba para más adelante. A mí me ha sorprendido». Asimismo añadió que su progenitora necesitaba que se diese este paso dentro del seno familiar.